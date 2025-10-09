După ce sancțiunile americane au intrat în vigoare, situația la benzinăriile NIS din Serbia a devenit inegală: unele acceptă plata cu carduri internaționale, în timp ce altele nu permit acest lucru.

NIS și-a informat clienții că, din cauza sancțiunilor impuse asupra companiei, există posibilitatea ca la unele stații de alimentare plățile cu carduri Mastercard, Visa sau American Express să nu fie acceptate.

„Compania NIS operează în prezent sub sancțiuni. Prin urmare, se poate întâmpla ca cardurile de plată Mastercard, Visa și American Express să nu fie posibile de plătit la benzinăriile noastre”.

Joi, compania a confirmat că principalul său furnizor de petrol, majoritar deținut de Rusia, a fost vizat de sancțiuni impuse de Statele Unite.

Joi, la ora 06:00, au intrat în vigoare sancțiunile impuse asupra Industriei Petrolului din Serbia (NIS), companie ce numără aproximativ 5.000 de angajați.

Gigantul petrolier din Serbia, care deține o rafinărie și 330 de stații de carburanți, a fost sancționat de autoritățile americane din cauza legăturilor sale cu Moscova.

Această sancțiune se înscrie în seria de măsuri adoptate de Occident împotriva sectorului energetic rus, ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina din februarie 2022.

Serbia își asigură majoritatea necesarului de gaze și petrol din Rusia, livrate în principal prin rețele de conducte care traversează Croația și alte țări învecinate. Ulterior, gazul ajunge la consumatori prin rețeaua Industriei Petrolului din Serbia (NIS), companie controlată în mare parte de statul rus prin Gazprom Neft.

Joi, NIS a comunicat că solicitarea sa de amânare a sancțiunilor americane nu a fost aprobată, ceea ce ar putea afecta capacitatea companiei de a garanta aprovizionarea pe termen lung cu petrol și gaze.

Controlul majoritar rus asupra companiei ar putea fi transferat doar prin achiziție sau prin naționalizare. În absența fondurilor necesare pentru prima variantă, președintele sârb Aleksandar Vučić refuză să recurgă la a doua.

„Naționalizarea ar putea fi singura cale de ieșire din sancțiuni, dar este ultimul lucru pe care l-aș face”, a declarat Vučić joi.

Potrivit lui Vučić, acționarii ruși nu intenționează să părăsească piața de bunăvoie, fiind deja bine ancorați în regiune și având, totodată, interese politice care îi determină să rămână în zona pe care o consideră strategică.

Deși Belgradul a obținut anterior șase amânări ale sancțiunilor, stabilite inițial cu 45 de zile înainte, președintele sârb nu mai mizează acum pe o nouă prorogare din partea Washingtonului.