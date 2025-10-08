Potrivit celei mai recente analize publicate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), Rusia pare să fi trecut la o nouă fază de pregătiri sistematice pentru un eventual conflict cu NATO. Analiștii susțin că Moscova accelerează campaniile de manipulare informațională și de influență psihologică, acțiuni considerate esențiale pentru justificarea unei viitoare agresiuni.

„Se pare că Rusia accelerează faza de stabilire a condițiilor informaționale și psihologice – „Faza 0” – a campaniei sale de pregătire pentru un posibil război NATO-Rusia în viitor. Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a susținut pe 6 octombrie că Regatul Unit plănuiește ca un grup de ruși pro-ucraineni care luptă pentru Ucraina să comită un atac asupra unei nave a Marinei ucrainene sau a unei nave civile străine într-un port european. SVR a susținut că sabotorii vor spune că au acționat la ordinele Moscovei și că Regatul Unit intenționează să echipeze grupul cu echipamente subacvatice fabricate în China pentru a învinovăți Republica Populară Chineză pentru sprijinirea agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. Afirmația SVR din 6 octombrie urmează unor afirmații similare de atacuri sub steag fals care vizează state europene, precum Polonia, Moldova și Serbia, iar SVR a emis astfel de declarații mai frecvent în ultimele săptămâni, ceea ce constituie un nou model concertat de activitate”, se arată în raportul ISW.

ISW menționează că afirmația SVR din 6 octombrie urmează unei serii de declarații similare, legate de presupuse atacuri sub steag fals împotriva unor state europene precum Polonia, Moldova și Serbia. În ultimele săptămâni, aceste declarații s-au înmulțit, conturând un model de activitate concertată din partea Moscovei.

Analiștii subliniază că Federația Rusă derulează acțiuni organizate pentru a crea condițiile fizice și psihologice necesare unor eventuale situații de conflict. În analiza sa, ISW notează că Rusia a fost implicată în ultimii ani în numeroase atacuri, atât evidente, cât și secrete, asupra statelor membre NATO. Printre acestea se numără misiuni de sabotaj, acțiuni de război electronic, bruiaj GPS și incendieri.

„Se pare că Rusia desfășoară pregătiri concertate ca parte a fazei de stabilire a condițiilor fizice și psihologice pentru situații de război. În ultimii ani, Rusia a fost angajată într-o varietate de atacuri evidente și secrete împotriva statelor NATO, cum ar fi misiuni de sabotaj, interferențe în domeniul războiului electronic, bruiaj GPS și incendieri”, explică analiza ISW.

Institutul arată că, începând cu toamna anului 2025, Moscova a intensificat aceste acțiuni, în special prin incursiunile dronelor în spațiul aerian NATO. Aceste mișcări, susțin experții, indică faptul că Rusia a intrat în „Faza 0” a pregătirilor sale, adică etapa inițială care precede o eventuală escaladare militară.

„Rusia a intensificat dramatic aceste atacuri asupra statelor NATO în ultimele săptămâni, începând cu toamna anului 2025 – în special prin incursiunile dronelor în spațiul aerian NATO. Acest model de activitate organizată sugerează că Rusia a intrat în prima fază a pregătirilor – „Faza 0” – pentru a trece la un nivel de război superior celui în care este angajată în prezent, cum ar fi un viitor război NATO-Rusia”, spun ei.

ISW precizează că nu există indicii privind o decizie concretă a Kremlinului de a iniția un conflict direct cu NATO. Totuși, cercetătorii observă o serie de măsuri strategice care pot fi interpretate drept pregătiri pe termen lung. Printre acestea se numără restructurarea districtelor militare din vestul Rusiei și construirea de baze la frontiera cu Finlanda.

„ISW nu evaluează în acest moment dacă Kremlinul a decis să se angajeze într-un astfel de nivel de război superior sau în ce termen se așteaptă Kremlinul să facă acest lucru, însă, ISW susține că Rusia a întreprins planuri pe termen lung pe care ISW le evaluează ca putând face parte din pregătirea pentru un război NATO-Rusia în viitor, cum ar fi restructurarea districtelor militare ale Rusiei la granița sa de vest și construirea de baze militare la granița cu Finlanda. ISW nu a observat indicii că Rusia se pregătește activ pentru un conflict iminent cu NATO în acest moment”.

Prin aceste acțiuni, Moscova pare să își consolideze pozițiile strategice, menținând în același timp o presiune constantă asupra Alianței Nord-Atlantice.

Atât atacurile efective, cât și declarațiile despre presupuse operațiuni sub steag fals, au rolul de a deservi mai multe obiective ale Kremlinului, arată analiza ISW. Pe plan extern, scopul principal ar fi acela de a răspândi teamă în rândul populației europene și de a slăbi coeziunea dintre statele membre NATO.

Rusia își propune să folosească aceste acțiuni pentru a descuraja eforturile Europei de consolidare a apărării comune, alimentând percepția că orice inițiativă de acest fel ar putea atrage represalii din partea Moscovei.

„Rusia își propune să folosească frica în Europa pentru a obține concesii în războiul său împotriva Ucrainei și într-un posibil viitor război NATO-Rusia”, notează ISW.

Pe plan intern, Kremlinul urmărește să influențeze opinia publică rusă, prezentând statele occidentale ca principalii responsabili pentru eventuale atacuri sau tensiuni.