Trei bărbați din București sunt cercetați de polițiști după ce au furat plăcuțele de înmatriculare ale unei mașini. Unul dintre ei era deja căutat, pentru că avea de executat o pedeapsă cu închisoarea, și voia să pună plăcuțele furate pe altă mașină, ca să fugă.

Polițiștii de la Secția 13 au reținut doi bărbați, de 26 și 37 de ani. Ei sunt cercetați pentru furt și pentru conducerea unei mașini fără permis.

Totul s-a întâmplat pe 7 octombrie 2025, când un bărbat a sunat la 112 și a spus că i-au fost furate plăcuțele de înmatriculare de la mașina parcată în Sectorul 3.

După cercetări, polițiștii au aflat că fapta a fost comisă de trei bărbați – de 26, 31 și 37 de ani.

S-a descoperit că bărbatul de 31 de ani era căutat la nivel național, pentru că Tribunalul București emisese un mandat de închisoare pe numele lui, după ce fusese condamnat pentru trafic de substanțe cu efect psihoactiv. Polițiștii l-au găsit la o adresă din Sectorul 3 și l-au dus la penitenciar.

Ancheta a mai arătat că, în seara de 6 octombrie, cei trei s-au dus cu o mașină în parcarea unui bloc din Sectorul 3. Mașina era condusă de bărbatul de 37 de ani, care nu avea permis.

El ar fi furat plăcuțele de înmatriculare, iar ceilalți doi ar fi stat de pază, ca să nu fie prinși.

În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că fapta ar fi fost comisă de trei bărbaţi, cu vârste de 26, 31 şi 37 de ani.

Surse din poliție au declarat că cei trei bărbați au furat plăcuțele de înmatriculare de la o Dacia Logan care era parcată în parcarea etajată a unui centru comercial situat pe bulevardul Theodor Pallady, în Sectorul 3 al Capitalei. Potrivit anchetatorilor, acțiunea a fost planificată din timp.

Bărbații au acționat pe timpul nopții, pentru a nu fi observați de trecători sau de camerele de supraveghere.

Cei trei aveau de gând să monteze plăcuțele furate pe o altă mașină identică, tot o Dacia Logan, care urma să fie folosită de bărbatul cu mandat de executare a pedepsei cu închisoarea. Planul lor era ca acesta să se deplaseze cu vehiculul respectiv fără a fi recunoscut de poliție, folosind plăcuțele false pentru a induce în eroare autoritățile. Ancheta continuă.