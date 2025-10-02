Un proiect depus în Parlament prevede că numerele de înmatriculare ar putea fi alese în combinații de maximum cinci caractere, formate din litere și cifre. În prezent, șoferii pot opta doar pentru numere preferențiale, care includ două sau trei cifre și trei litere, după abrevierea județului.

Inițiativa legislativă a deputatului AUR Lucian Mușat extinde această posibilitate, oferind combinații de la 1 la 5 caractere, cu litere majuscule, cu sau fără spațiu între ele. Astfel, pe străzi ar putea apărea structuri mai diverse, incluzând prenume, date de naștere sau alte combinații personalizate.

Regulile impun însă restricții clare: sunt interzise numerele care fac referire la autorități, conțin mesaje obscene sau au caracter politic, religios ori rasist.

Participarea la licitație se va face online, printr-o platformă dedicată, unde șoferii vor selecta combinația dorită. Aceasta va fi publicată și disponibilă pentru licitare timp de cinci zile. La finalul perioadei, plăcuța va fi atribuită celui care oferă cea mai mare sumă de bani.

Prețurile de pornire vor fi diferite: pentru o plăcuță cu cinci caractere licitația începe de la 500 de euro, iar pentru cele cu un singur caracter, precum B1 în București, suma inițială va fi de 5.000 de euro. Procedura prevede că ulterior, numerele obținute pot fi transferate gratuit sau vândute către altcineva.

În prezent, pentru numerele preferențiale se achită o taxă de doar 45 de lei, ceea ce face diferența semnificativă față de viitoarele licitații.

În alte țări, licitațiile pentru plăcuțe personalizate au ajuns la sume foarte ridicate. În Dubai, de exemplu, în urmă cu doi ani, plăcuța P7 a fost adjudecată pentru aproape 15 milioane de dolari.

Andrei Știrbu, jurnalist auto, explică:

„Dar acolo este deja despre măsurarea ego-ului, nu contează mașina pe care pune numărul ăla, numărul în sine reprezintă ceva, are valoare independentă de mașină. Cu greu ne vom putea bate cu Emiratele Arabe Unite. Însă, cred că va fi un exercițiu interesant, pentru că dorința de a fi unici există în fiecare dintre noi”.

La noi, diferența majoră este că fondurile obținute prin licitație ar putea fi direcționate către bugetul de stat, spre deosebire de alte țări unde banii merg adesea către cauze umanitare, subliniază inițiatorul proiectului.