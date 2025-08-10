Numerele de înmatriculare pot deveni un element distinctiv pentru vehicul, iar mulți conducători auto preferă combinații personalizate. În România, acestea se pot obține contra unei taxe suplimentare, cu condiția ca secvența dorită să fie liberă. În 2025, lista actualizată cu opțiunile disponibile este accesibilă atât la sediul Direcției Generale de Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), cât și online.

În prezent, lista cu numere de înmatriculare pentru 2025 se regăsește în baza de date a DGPCI. Cei interesați au două variante pentru a verifica disponibilitatea: fie să se deplaseze personal la ghișeul instituției, fie să acceseze platforma online oficială.

Accesul online se face prin site-ul DGPCI, la secțiunea „servicii online”, unde trebuie selectată opțiunea „disponibilitate număr”. După deschiderea paginii, utilizatorul introduce combinația dorită de litere și cifre, bifează opțiunea „nu sunt robot” și apasă butonul „verifică”.

Rezultatul apare imediat, afișând dacă numărul este liber sau deja atribuit. Adresa web directă pentru acest serviciu o puteți accesa AICI!

În acest moment, verificarea disponibilității este singura operațiune ce poate fi făcută online. Rezervarea sau emiterea efectivă a plăcuțelor cu numere de înmatriculare preferențiale necesită prezența fizică la Direcția de Înmatriculări.

Solicitantul trebuie să depună documentele necesare și să achite taxele aferente. Emiterea plăcuțelor personalizate se face numai după aprobarea cererii și confirmarea disponibilității combinației alese.

Procedura de obținere a unui număr de înmatriculare personalizat presupune prezentarea următoarelor documente:

Cererea de înmatriculare (disponibilă pe site-ul DRPCIV sau la ghișeu);

Actul de identitate al proprietarului;

Cartea de identitate a vehiculului (CIV);

Dovada plății taxei de înmatriculare;

Dovada achitării contravalorii noilor plăcuțe;

Certificatul de înmatriculare vechi;

Plăcuțele vechi de înmatriculare.

Taxa pentru obținerea unui număr preferențial este de 45 de lei. Aceasta se adaugă la costul standard al plăcuțelor – 52 de lei – și la cei 49 de lei necesari pentru emiterea unui nou certificat de înmatriculare.

Astfel, un șofer care își dorește un număr de înmatriculare personalizat în 2025 trebuie să plătească aproximativ 150 de lei în total.

Procesul de înmatriculare a mașinilor ar putea trece, în curând, printr-o schimbare majoră. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a publicat spre consultare un proiect ce urmărește digitalizarea completă a acestui serviciu.

Documentul prevede adaptări importante, inclusiv în modul de obținere a plăcuțelor de înmatriculare și în organizarea internă a fluxurilor de lucru. Conform propunerii, numărul de înmatriculare ar putea fi solicitat direct prin intermediul unei platforme online, fără deplasare la ghișeu.

Un element esențial al proiectului este conectarea instituțiilor prefectului la Sistemul Național de Plată Online (SNEP). Odată implementată această modificare, achitarea costului pentru plăcuțele de înmatriculare nu va mai fi posibilă la casieriile Direcției Generale de Permise și Înmatriculări, urmând ca toate plățile să fie efectuate exclusiv online.