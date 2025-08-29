Ministerul Afacerilor Interne a implementat modificări importante privind obținerea plăcuțelor de înmatriculare. Noile reguli permit livrarea la domiciliu, cu plata online, și elimină vizitele la ghișee. Măsura face parte dintr-un efort mai amplu de digitalizare a serviciilor publice și de reducere a birocrației.

Șoferii vor putea solicita livrarea plăcuțelor de înmatriculare la orice adresă din România. Serviciul este disponibil contra cost și acoperă toate tipurile de numere.

Comenzile se realizează prin platforma online a Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI). Această modificare elimină necesitatea deplasării fizice la ghișee, economisind timp și efort.

Noua facilitate include atât plăcuțele permanente, cât și cele de probă, temporare sau provizorii. În plus, fiecare comandă poate fi urmărită online, asigurând transparență și predictibilitate în livrare. Ministerul precizează că serviciul de curierat va garanta transportul în condiții sigure și rapide.

Specialiștii recomandă șoferilor să folosească platforma oficială pentru a evita erorile și întârzierile. De asemenea, datele personale și cele ale vehiculului sunt protejate conform normelor în vigoare. Aceste măsuri contribuie la siguranța tranzacțiilor și la protecția informațiilor utilizatorilor.

O schimbare esențială privește modalitatea de plată a plăcuțelor de înmatriculare. Taxele nu mai pot fi achitate la casieria DGPCI. În schimb, șoferii au posibilitatea să efectueze plata integral online, folosind carduri sau alte metode digitale. Această soluție scurtează timpul de procesare și simplifică experiența utilizatorului.

Plata online se efectuează direct pe platforma DGPCI, care generează automat confirmarea tranzacției. Confirmarea servește drept dovadă pentru procesarea comenzii și livrarea plăcuțelor. Procedura permite și arhivarea electronică a documentelor, reducând hârtia și birocrația asociată.

Această metodă este compatibilă cu toate tipurile de plăcuțe, inclusiv provizorii sau temporare. Utilizarea exclusivă a plăților digitale contribuie la eficientizarea fluxurilor interne ale DGPCI. Astfel, instituția poate gestiona mai rapid comenzile și documentele asociate.

Noua metodologie vizează eficientizarea activităților interne ale DGPCI. Documentele precum comenzi de lucru, avize de însoțire și procese-verbale vor fi gestionate electronic. Aceasta schimbare urmărește scurtarea timpilor de procesare și reducerea erorilor administrative.

Fluxurile digitalizate permit monitorizarea rapidă a fiecărei comenzi și facilitează raportarea centralizată. Totodată, instituția poate genera automat situații centralizatoare, evitând manipularea manuală a documentelor. Această măsură contribuie la transparența proceselor și la responsabilizarea angajaților.

Digitalizarea serviciilor publice a fost extinsă și la alte domenii. Printre acestea se numără livrarea la domiciliu a pașapoartelor simple electronice și a permiselor de conducere internaționale. Astfel, cetățenii beneficiază de servicii mai rapide și mai sigure, fără drumuri inutile la ghișee.