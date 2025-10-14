În seara licitației, pasionații de orologerie pot descoperi piese iconice la prețuri surprinzător de accesibile. Un ceas Patek Philippe Calatrava Officier (un model de mână, de damă, realizat în jurul anului 2005, din aur, decorat cu diamante) ori un ceas IWC Portugieser Chronograph, de mână, bărbătesc (realizat în jurul anului 2012), modele cu prețuri de listă de 12.000 de Euro, respectiv 5.000 de Euro, dar care pornesc în licitație de la numai 100 de Euro, sunt doar câteva dintre propuneri.

Alte ceasuri de colecție, precum Omega Seamaster Aquaterra, cu diamante, de damă (tot de la 100 de Euro, față de prețul de listă de 6.000 de Euro), sau Baume & Mercier Tourbillon William Baume Collection (o ediție limitată, ce are un preț de pornire de 10.000 de Euro, față de prețul de listă de 75.000 de Euro), continuă oferta evenimentului.

Licitația aduce în prim-plan și un Ford Model T, rarisim în România, fabricat în 1923 – modelul despre care s-a spus că „a pus America în mișcare”. Primul automobil din lume produs pe linie de asamblare, Ford Model T a revoluționat transportul prin accesibilitate, simplitate și fiabilitate. Exemplarul prezentat la licitație, restaurat integral în SUA și însoțit de atestat de „Vehicul Istoric”, funcționează perfect și poate circula. Este propus la un preț de pornire de 15.000 de Euro, de peste 2-3 ori mai mic decât cotația de piață.

Din secțiunea dedicată aurului și pietrelor prețioase se remarcă un set din aur bicolor, decorat cu diamante și smaralde de Columbia (ce are un preț de pornire de 32.000 de Euro, dar o valoare de listă de 80.000 de Euro). Apreciate în întreaga lume pentru transparența lor excepțională și pentru nuanța de verde intens-solar, smaraldele de Columbia sunt printre cele mai rare și prețioase pietre pe piața mondială. Tot la capitolul bijuterii extraordinare se remarcă și un magnific inel din aur, decorat cu un safir central, de Sri Lanka, cunoscut pentru rara sa calitate de a-și modifica subit culoarea în purpură rozalie, atunci când este expus luminii calde, incandescente. Cu un preț de pornire de 12.500 de Euro este o raritate absolută pentru colecționari!

Licitația este programată în data de 23 octombrie, de la ora 18.00, atât la Palatul Cesianu-Racoviță, cât și online, pe Platforma Artmark Live. Până la eveniment, toate piesele pot fi admirate în expoziția cu intrare liberă de la Galeriile Artmark (str. C.A. Rosetti nr. 5), deschisă zilnic (de luni până duminică) între orale 10.00 și 20.00.