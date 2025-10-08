„Cap de copil” intră în cea mai importantă licitație de artă din acest sezon, Licitația de Toamnă de la Artmark, de la prețul de pornire de 30.000 de euro. Evenimentul are loc în data de 21 octombrie, atât la Galeriile Artmark (Palatul Cesianu-Racoviță — str. C.A. Rosetti nr. 5), cât și online, de la ora 17.30.

Rarisima operă de Grigorescu are o poveste extraordinară, deslușită după o amănunțită cercetare de către Ioana Beldiman, istorică de artă, specializată în opera artistului.

„Este un chip surprins către vârsta de doi ani. Conform însemnării ce a figurat pe dosul ramei, «Copilul lui Grămadă», s-a putut propune, drept identitate a modelului, unul dintre personajele familiei bucovinene Grămadă, afirmată în prima jumătate a secolului XX prin mai mulți istorici, scriitori și profesori universitari. De asemenea, putem presupune că ar fi făcut parte din colecția de artă a fondatorului Băncii Naționale, economistul Eugeniu Carada (1836-1910), colecție renumită în epocă prin «calitatea Grigoreștilor»”, explică Ioana Beldiman. Tabloul este însoțit de rama sa originală. „Nu e un tablou doar foarte frumos. E un tablou emoționant. Vezi mâna maestrului, vezi dezinvoltura, geniul lui Grigorescu, care, din foarte puține trăsături și cu o mână sigură, nu are nevoie de desen pentru a construi o figură plastică perfect susținută”, adaugă expertizei realizate de Ioana Beldiman și scriitorul Horia-Roman Patapievici, cercetător privat în istoria ideilor și președintele Artmark.

Alături de aceste picturi, colecționarii și iubitorii de artă au șansa de a descoperi și alte opere importante ale patrimoniului vizual românesc, provenite din colecții prestigioase, pornind în licitație de la prețuri accesibile, precum „La păscut” de Ștefan Luchian (de la 25.000 de Euro), „Confidențe” de Theodor Pallady (de la 15.000 de Euro), o suită de 10 tablouri semnate de Gheorghe Petrașcu, ori „Dealuri la Balcic” de Francisc Șirato (de la 12.000 de Euro) sau „Modelul (Liolea)” de Ion Theodorescu-Sion (de la 9.000 de Euro).

Licitația de Toamnă de la Artmark marchează o dublă premieră – pentru prima dată într-un eveniment dedicat artiștilor de patrimoniu, adăugarea unei secțiuni caritabile. Astfel, primele 30 de loturi din licitație sunt dedicate unei cauze umanitare, cea a Asociației „Climb Again”, organizație non-profit care sprijină copiii și tinerii cu ajutorul unei terapii inedite, prin escaladă.

O sesiune de înot cu David Popovici, o expediție pe Mont Blanc alături de membrii Lotului de Paraclimbing, tricoul oficial al delegației României la Jocurile Olimpice de la Paris (2024), semnat de Ana-Maria Brânză, o vizită pe platourile de filmare ale producției „Teambuilding 2” cu actorul Cosmin Nedelcu alias Micutzu sau cerceii purtați de actrița Ana Ularu pentru promovarea reality-show-ului „Trădătorii” și o întâlnire cu aceasta — iată doar câteva dintre atracțiile secțiunii caritabile.

Banii strânși din vânzarea acestora sunt destinați susținerii copiilor și tinerilor cu dizabilități ajutați de Asociația „Climb Again”.

În așteptarea licitației, publicul este invitat să viziteze expoziția completă a evenimentului, găzduită la sediul Galeriilor Artmark (Palatul Cesianu-Racoviță, din str. C.A. Rosetti nr. 5, București). Artmark oferă expoziții de mare durată – de trei până la cinci săptămâni înainte de licitație, cu acces liber pentru public, zilnic (de luni până duminică), între orele 10.00 și 20.00.