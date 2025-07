Casa de Licitații A10 by Artmark inaugurează o formulă spectaculoasă prin care arta devine și mai accesibilă, datorită unor evenimente cu prețuri reduse, dar cu nume mari din patrimoniul artistic românesc: „Summer Sale. Licitație de lichidare a două colecții”, (marți, 8 iulie) și „Summer in the City. Licitația de Artă Postbelică și Contemporană” (joi, 10 iulie).

Primul dintre cele două evenimente funcționează integral după mecanismul deja consacrat de tip „Hanul cu Tei”: fiecare lucrare pornește de la un preț unic, simbolic, de doar 100 de euro, fără rezerve. Este, așadar, ocazia ideală pentru colecționarii la început de drum sau pentru cei care caută să-și completeze colecția cu nume importante, fără constrângerile uzuale de buget.

Ambele evenimente includ o selecție remarcabilă de artiști reprezentativi pentru istoria artei românești, de la marii maeștri ai începutului de secol XX – Theodor Pallady, Gheorghe Petrașcu, Nicolae Vermont, Rudolf Schweitzer-Cumpăna – până la importanți reprezentanți artiști contemporani: Constantin Piliuță, Marcel Guguianu, Sabin Bălașa, Ion Pacea, Ștefan Câlția, Jules Perahim, Sorin Ilfoveanu, Felix Aftene, Mihai Sârbulescu, Ion Iancuț, Aurel Băeșu, Leon Biju, Adam Bălțatu, Dimitrie Știubei, Georges Mazilu, Ștefan Pelmuș, Carol Hübner, Mircea Cantor, Geta Brătescu, Paul Gherasim și Horea Paștina.

Așadar, Theodor Pallady – figură majoră a artei moderne românești și un pictor al cărui record de vânzare a fost stabilit la licitațiile casei A10 by Artmark prin adjudecarea pânzei „Natură statică cu crizanteme galbene” la 67.500 de euro poate fi accesat acum mult mai ușor. Evenimentul din 8 iulie prezintă o lucrare a artistului cu totul deosebită: „Peisaj normand”, ce are un spectaculos preț de pornire de numai 100 de euro, fără rezerve!

Printre primii vizitatori ai expoziției, actrița Monica Davidescu a fost surprinsă plăcut de revederea operelor sculptorului Marcel Guguianu, integrate și ele în selecția ambelor licitații. I-a atras atenția în mod deosebit lucrarea intitulată „Dalila”, ce i-a amintit despre o operă similară de-a artistului, pe care o are în propria colecție.

„Nu poți rata expoziția asta dacă ești cu adevărat iubitor și colecționar de artă. M-am bucurat că am intrat în galerie și am văzut atât de multe lucruri frumoase și m-am întâlnit și cu Guguianu. L-am cunoscut prin 2006, am filmat la dânsul în atelier, apoi l-am avut oaspete la nuntă. Ne-a oferit cadou de nuntă o statuetă de-a sa, pe care o păstrăm acasă, într-un loc special”, a povestit artista, pentru canalul de YouTube Artmark.

De asemenea, văzând pictura realizată în 1978 de Sabin Bălașa: „Melancolie”, Monica Davidescu și-a amintit și de un rol care a provocat-o să urce nud pe scena Teatrului Național din București: „M-am dus cu gândul la spectacolul «Livada de vișini» regizat de David Doiashvili. Eram în baie, jucam nud și, într-adevăr, au fost mulți spectatori și cei din familie care m-au întrebat cum am putut să urc așa în scena”.

Licitația „Summer in the City” prezintă și alte lucrări spectaculoase. Amintim doar câteva: „Golf la Vama Veche” – una dintre picturile-emblemă realizate de Silvia Radu în 1997, în locurile care au inspirat-o și pentru a construi o biserică în zonă, trei gravuri „Les Rhinoceros” – realizate de Geta Brătescu și inspirate, probabil, de piesa cu același nume scrisă de Eugen Ionescu sau „Curtezană” – pictată de Sever Frențiu în 1985.

„Ne dorim democratizarea accesului la artă, așadar facem des eforturi de a încuraja tinerii colecționari și publicul larg să exploreze, să descopere și, de ce nu, să achiziționeze lucrări semnate de nume consacrate ale artei românești”, spune Roxana Dumitru, Sales Advisor al Casei A10 by Artmark.

Toate lucrările incluse în cele două evenimente pot fi admirate în expoziția deschisă cu intrare liberă, la Palatul Cesianu-Racoviță (din str. C.A. Rosetti nr. 5), în intervalul orar 10.00-20.00, zilnic (de luni până duminică). Ambele licitații vor avea loc atât în sală, cât și online, pe Platforma Artmark Live.