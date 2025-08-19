Iphone 16 pro max: 3 secrete care îl fac unic

Pe lângă mult-discutatele caracteristici populare, iphone 16 pro max aduce și un Mod Night Shift Ultra, o rată de refresh adaptabilă de la 1Hz la 120Hz și nu în ultimul rând, este telefonul care oferă control vocal offline pentru Siri.

Cum se activează acest Mod Night Shift Ultra și care sunt avantajele sale? Ce înseamnă că iphone 16 pro max oferă rată de refresh de la 1 la 120Hz? Ce se știe despre controlul vocal offline pentru Siri? Discutăm despre toate aceste caracteristici mai jos.

Iphone 16 pro max vine cu Modul Night Shift Ultra care, de această dată, este și mai bun. Odată activat, acest mod are capacitatea de a ajusta culorile display-ului, modificându-le în ceea ce privește tonul în culori puțin mai calde. Asta face ca ecranul iphone 16 pro max să fie un ecran mai prietenos cu ochii utilizatorilor atât pe timp de zi, dar mai ales pe timp de noapte.

Modul Night Shift Ultra poate accesa informații despre locație și ora locală și se activează automat imediat după apusul soarelui. Sigur că, acesta poate fi ajustat și manual, ca utilizator putând să modifici setările modului, în funcție de preferințe. Tu decizi temperatura culorii, cât de deschise să fie acestea sau cât de închise.

Cum se poate activa modul Night Shift Ultra pe iphone 16 pro max? Se activează simplu și rapid, dacă urmezi acești pași:

mergi la Setări

apasă pe Display și Luminozitate

în partea de jos vei vedea Night Shift , apasă pe el

activează Night Shift Mode pentru o perioadă specifică din secțiunea Programează

selectează Activare manuală până mâine dacă vrei să activezi Night Shift Mode imediat

la secțiunea Temperatura culorii , trage indicatorul spre stânga sau spre dreapta, în funcție de cât de calde dorești să fie culorile

odată activat modul Night Shift, poți reveni la ecranul principal al telefonului

Iphone 16 max vine cu o rată de refresh adaptivă de la 1Hz la 120Hz. Ce înseamnă asta? O rată de reîmprospătare adaptivă este o rată care se adaptează, între 1-20Hz, în funcție de conținutul care este pe ecran.

Dacă, de exemplu, navighezi pe web, rata de refresh a telefonului nu va fi mai mare de 10Hz. În schimb, dacă joci un joc video pe telefon sau editezi fotografii și videoclipuri, rata de refresh va crește până la 120Hz pentru că ai nevoie de un ecran care să funcționeze bine, fără lag, pentru o experiență de utilizare fluidă.

Această rată de refresh adaptivă poate fi regăsită în tabelul cu specificații tehnice și ca ProMotion. Avantajele sale sunt multiple pentru cei care au un iphone 16 pro max. Principalele sale avantaje sunt:

rata de refresh adaptivă sporește eficiența energetică, iar bateria telefonului nu se descarcă atât de repede

imaginile sunt mai fluent, se mișcă mai lin, iar ochii sunt mai puțin afectați, chiar dacă folosești telefonul pentru perioade mai lungi de timp

rata de refresh adaptivă te ajută să te bucuri la maximum de jocurile video pe telefon, experiența de joc este mereu fluidă, rata crescând până la 120Hz

rata de refresh adaptivă oferă echilibru între fluiditate și autonomie. Dacă imaginile statice folosesc o rată de refresh de 1Hz, navigarea web de 10Hz, rețelele sociale și scrolling-ul de 90Hz, filmele pot rula și cu o rată de refresh de 24Hz

Rata de refresh adaptivă, pe lângă alte caracteristici, contribuie și ea direct la autonomia bateriei iphone 16 pro max care, în sfârșit, este mai bună și nu lasă loc de reproșuri.

Odată cu iphone 16 pro max, poți folosi Siri chiar și atunci când ești offline. Asta înseamnă că te poți folosi de ajutorul Siri prin voce, chiar dacă telefonul tău nu este conectat la Wi-Fi. Cum te poate ajuta Siri, mai exact? Vor reda o listă cu tot ceea ce poate face Siri pentru tine atunci când îți lipsește conexiunea la internet.

Ce poți face dacă nu ai internet cu ajutorul Siri:

îți poți spune lui Siri să seteze pentru tine un cronometru

Siri poate deschide pentru tine aplicațiile pe care dorești să le folosești

Siri poate activa pentru tine modul Dark Mode, astfel că nu mai trebuie să faci asta manual din setările telefonului

Siri poate citi mesajele noi pentru tine

datele, Wi-Fi și Bluetooth pot fi activate cu o singură comandă vocală în care spui “Hei Siri, activează datele mobile”

dacă nu vrei să ajustezi luminozitatea display-ului manual, o comandă vocală către Siri este de ajuns ca luminozitatea să fie adaptată în funcție de nevoie

Siri poate activa modul Avion pentru tine

Siri respinge apelurile telefonice pentru tine

Siri ajustează volumul în funcție de cât de tare sau de încet dorești să fie acesta

Pentru a te putea bucura de controlul vocal offline pentru Siri pe iphone 16 pro max, trebuie să te asiguri că activezi Siri pentru utilizare offline. Iată cum faci asta foarte simplu:

mergi la Setările telefonului

accesezi Siri sau Apple Intelligence și Siri

alege Type to Siri (Tastează către Siri) sau în cazul nostru pentru că se dorește control vocal, Talk & Type to Siri (Vorbește și tastează către Siri)

asigură-te că funcția Hei Siri sau Siri, simplu, este activată

mergi înapoi și alege de această dată Răspunsuri Siri , pas unde poți bifa cum preferi să primești răspunsurile de la Siri

activează Afișează întotdeauna subtitrările Siri

activează Afișează întotdeauna solicitarea

Acestea sunt doar câteva dintre caracteristicile iphone 16 pro max care oferă un plus de valoare smartphone-ului Apple.