Un telefon iphone vine cu multe funcții care merită menționate. Există, totuși, câteva mai importante despre dorim să discutăm mai pe larg. În esență, ar fi vorba despre sistemul de operare care este mai optimizat, posibilitatea de a te folosi de Comenzi rapide și Siri, lipsa bloatware-ului.

Telefonul iphone are un sistem de operare mult mai bine optimizat. Experiența utilizatorilor tinde să fie mai fluidă și eficientă pe un iPhone, în mare parte datorită ecosistemului Apple, care este mult mai bine controlat.

Iar pentru că Apple produce un număr limitat de modele, dezvoltatorii pot crea aplicații și actualizări software mult mai bine optimizate pentru hardware-ul existent. Acest lucru se aplică inclusiv sistemului de operare iOS, care funcționează coerent și stabil chiar și pe telefoanele Apple mai vechi.

De cealaltă parte, în lumea Android lucrurile sunt puțin mai complicate. Multe telefoane Android rulează versiuni modificate de sistem, cu interfețe personalizate și funcții adăugate de producători precum Samsung, Xiaomi sau OnePlus.

Atunci când o actualizare de la Google este disponibilă, producătorii, fiecare în parte, sunt nevoiți să adapteze actualizarea. Tocmai din acest motiv, performanța actualizării poate fi compromisă sau chiar întârziată cu câteva zile. Nu sunt puțini utilizatorii care, după actualizări, se plâng de faptul că telefonul lor, care nu este iPhone, nu funcționează precum funcționa înainte de actualizare.

Fragmentarea aceasta cauzează, în altă ordine de idei, probleme și dezvoltatorilor terți de aplicații. Funcționează software-ul bine pe o varietate largă de configurații hardware și interfețe modificate? Aceștia trebuie să testeze mai întâi dacă totul funcționează corespunzător. Tocmai de aceea, riscul de incompatibilitate sau chiar de erori este mai mare.

Pentru sistemul său simplu de folosit, predictibil și bine optimizat, iPhone merită toată atenția. Din acest punct de vedere, un telefon iphone are un mare avantaj în fața unui Android. Mai puține modele de telefoane Apple înseamnă mult mai multă coerență, dar și o integrare între hardware și software mai bună.

Mai merită menționat și faptul că, fiecare optimizare software aduce funcții valoroase noi. Toți utilizatorii se pot bucura de aceste funcții care vin odată cu actualizările pentru că acestea sunt gratis.

Un exemplu ar fi aplicația Note care oferă funcții pe care alte sisteme le oferă doar celor care plătesc pentru acestea. În paywall nu sunt incluse nici funcțiile noi din Calendar sau din aplicația Hărți, ceea ce este un plus. Telefoanele Android, deși unele mai ieftine decât un telefon iphone, percep costuri pentru funcții premium care sunt disponibile doar dacă îți faci un abonament.

Pe un telefon iphone, poți folosi Comenzi rapide și Siri, pentru o experiență de utilizare mai bogată, îmbunătățită. Aplicația Shortcuts vine deja instalată pe iPhone și oferă utilizatorilor posibilitatea de a crea automatizări simple sau complexe pentru activități de zi cu zi.

Fie că vrei să transformi rapid un videoclip într-un GIF, să verifici ortografia unui text sau să urmărești evoluția prețurilor pe un anumite site de unde cumperi des, pentru un anumit produs, totul se poate realiza în câțiva pași.

Siri poate deveni o parte activă din rutina ta zilnică. Îi poți da asistentului tău vocal diverse comenzi vocale, îi poți cere să combine ultimele capturi de ecran sau chiar să încălzească mașina printr-o integrare cu aplicația Statistici. Totul devine mai simplu și mai rapid cu această combinație între Siri și Shortcuts.

Ani la rând, Siri a fost criticat, și nu neapărat pe nedrept. În comparație cu Asistentul Google sau Alexa, părea că este cu mult în urmă. Însă, în utilizarea de zi cu zi, de la întrebări banale și prognoze meteo până la redarea muzicii, Siri se descurcă la fel de bine ca Alexa. Rezultatele pe care Siri le poate oferi nu sunt mai prejos de ceea ce poate oferi asistentul vocal de la Amazon.

Integrarea Siri în Comenzi rapide sporește versatilitatea și îți oferă posibilitatea de a exploata modelul tău de telefon iphone la maxim. Nivelul la care se poate personaliza și execuția precisă și direct, transformă telefonul într-un adevărat asistent, acolo pentru tine, indiferent de momentul în care ai nevoie de el.

Ce este acest bloatware? Aplicațiile nedorite, cunoscute și sub numele de bloatware, sunt o problemă frecventă pentru utilizatorii de telefoanelor Android, dar nu și pentru cei care au un telefon iPhone.

Spre deosebire de telefoanele Android, care vin adesea cu aplicații impuse de operatori încă de la prima pornire, Apple are o politică strictă: nu permite instalarea din fabrică a aplicațiilor de către operatori.

Deși utilizatorii de Android pot ascunde sau elimina rapid aceste aplicații, rămâne întrebarea: de ce ar trebui să facă acest lucru în primul rând? Cine are nevoie de AT&T Locker sau de acele jocuri inutile care apar doar pentru că operatorul a semnat un parteneriat cu un dezvoltator? Acestea nu sunt necesare. Mai grav este că cercetările au demonstrat că aceste aplicații preinstalate pot prezenta vulnerabilități sau buguri care afectează securitatea dispozitivului.

Un telefon iphone îți oferă posibilitatea de a decide ce aplicații dorești pe telefonul tău, fără impuneri externe.

În cazul telefoanelor Apple te poți bucura, totodată, și de widget-uri mai frumoase. Căștile wireless se integrează perfect cu modelul de iPhone pe care-l ai, sunt ușor de configurat și de folosit ulterior. Copiile de rezervă, atunci când trebuie să le faci, se fac foarte repede și nu ar trebui să întâmpini nicio problemă. Procesul este unul extrem de simplu, iar avantajul unui telefon iphone este și că acesta nu durează foarte mult, ci în doar câteva minute ar trebui să ai datele de pe iPhone-ul vechi pe cel nou.