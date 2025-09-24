Utilizatorii WhatsApp pot de acum să traducă mesajele primite direct în aplicație, datorită celei mai noi facilități lansate de compania deținută de Meta. Funcția este disponibilă atât pe Android, cât și pe iPhone, dar cu câteva diferențe între platforme.

Pentru a traduce un mesaj, utilizatorii trebuie să îl țină apăsat până apare meniul contextual și să selecteze opțiunea „Translate”, urmată de alegerea limbii în care doresc să fie tradus textul. WhatsApp a precizat că traducerea se face local, pe dispozitiv, ceea ce înseamnă că mesajele rămân criptate și confidențiale.

Pe iPhone, traducerea este disponibilă într-un număr mai mare de limbi, deoarece se folosește sistemul de traducere integrat în iOS. În schimb, pe Android lista de limbi este mai restrânsă, dar utilizatorii au posibilitatea să activeze traducerea automată pentru întregul fir de conversație, astfel încât toate mesajele viitoare din acel chat să fie afișate direct în limba dorită.

Compania a anunțat că funcția este disponibilă în conversații individuale, grupuri de discuții și în actualizările de tip Canal, însă nu există momentan suport pentru traduceri în limba română.

Pe Android pot fi accesate traduceri în șase limbi – engleză, spaniolă, hindi, portugheză, rusă și arabă – în timp ce utilizatorii de iPhone au la dispoziție o listă mult mai extinsă, care include, printre altele, franceză, germană, italiană, japoneză, coreeană, mandarină, turcă și vietnameză.

WhatsApp a subliniat că această actualizare urmărește să faciliteze comunicarea între cei peste trei miliarde de utilizatori din zeci de țări, care se pot confrunta adesea cu bariere lingvistice.

Reprezentanții companiei au transmis că introducerea traducerii mesajelor reprezintă un pas important pentru a-i ajuta pe oameni să colaboreze și să se exprime mai ușor indiferent de limba pe care o vorbesc.

„Cu peste 3 miliarde de utilizatori în peste 180 de țări, ne străduim în permanență să menținem legătura strânsă între utilizatorii noștri, indiferent unde se află aceștia în lume. Însă înțelegem că, uneori, limba poate constitui o barieră în realizarea anumitor lucruri sau în exprimarea sentimentelor reale. De aceea, suntem încântați să introducem traducerea mesajelor în WhatsApp, pentru a vă facilita comunicarea între limbi”, se arată în mesajul postat pe blogul oficial.

Noua funcționalitate a început să fie disponibilă de marți și va fi implementată treptat pentru toți utilizatorii. Momentan nu există informații despre când această opțiune va fi adăugată și în versiunile pentru web, Windows sau Mac.