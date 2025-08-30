WhatsApp lucrează la o funcție nouă care să ajute utilizatorii să recunoască mai ușor știrile false și informațiile înșelătoare care circulă pe aplicație. În plus, va permite trimiterea de mesaje care se șterg automat după 1 oră sau 12 ore, oferind astfel o opțiune mai rapidă decât timpii disponibili în prezent.

Aplicația testează și un buton numit „Ask Meta AI”, care le permite utilizatorilor să verifice informațiile suspecte direct în chat, fără a fi nevoie să părăsească aplicația sau să caute surse externe. Tot ce trebuie să faci este să selectezi „Ask Meta AI” din meniu și să pui o întrebare clară despre informația pe care vrei să o verifici.

Deocamdată, funcția este disponibilă doar pentru un număr limitat de utilizatori care participă la testare. Lansarea completă a acestei funcții va fi realizată treptat.

WhatsApp testează o funcție nouă numită Writing Help, care folosește inteligența artificială de la Meta pentru a oferi sugestii atunci când scrii mesaje. Aceasta poate: corecta greșelile, rescrie mesajele pentru a suna mai formal, mai relaxat sau mai prietenos, schimba tonul mesajului, de exemplu într-o glumă sau ironic.

Mesajele generate de AI nu se trimit automat. Tu decizi dacă le folosești sau nu. WhatsApp nu va marca mesajele ca fiind generate de AI, așa că destinatarul poate să nu observe diferența.

Funcția este opțională și trebuie activată din Settings. Momentan, este disponibilă doar în versiunea beta pentru iPhone și în limba engleză. Meta promite că va ajunge și în alte țări, inclusiv România, până la sfârșitul anului.

Cum funcționează? Când scrii un mesaj, apare o iconiță cu creion. Apăsând pe ea, primești sugestii pe care le poți accepta, modifica sau ignora. Totul se face direct în aplicație, fără alte aplicații externe. Exemple: Mesaj simplu: „Te rog nu uita să uzi florile din grădină”. Varianta amuzantă: „Psst… Plantele au trimis un mesaj SOS secret: Udă-ne sau ne vom usca!”. Varianta ironică: „Știri de ultim moment: Plantele organizează un protest al secetei, dă-le urgent apă!”

WhatsApp garantează că mesajele tale rămân private. Sugestiile AI se generează fără ca WhatsApp sau terți să le vadă.