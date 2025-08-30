În prezent, în contul aflat la Ministerul Energiei s-au strâns 46.000 de lei, însă banii nu pot fi folosiți deocamdată. Motivul este că Ministerul Finanțelor trebuie să deschidă un cont special de solidaritate, ceea ce s-ar putea realiza abia în cadrul unei rectificări bugetare.

Doar câțiva dintre angajații din sectorul energetic au ales să fie solidari cu românii, donând 20% din salariile lor, care se ridică la mii de euro.

Cosmin Ghiță, directorul Nuclear Electrica, are un salariu lunar de 70.000 lei, iar 20% din această sumă, adică aproximativ 14.000 lei, reprezintă donația pe care a făcut-o.

Ghiță are un venit anual de 840.000 lei și deține tablouri evaluate la 35.000 lei și ceasuri în valoare de 20.000 lei. În plus, are mai multe fonduri de investiții cu peste 300.000 lei, un depozit bancar de 170.000 lei și diverse conturi în care are 128.000 lei și 170.000 euro.

Răzvan Popescu, directorul Romgaz, a donat 20% din salariul său, adică aproximativ 10.000 lei, având un salariu lunar de 52.000 lei. El deține patru apartamente în București, obiecte de artă și bijuterii de 15.000 euro, fonduri de investiții de peste 200.000 lei și bani în conturi de peste 700.000 lei și 23.000 euro.

Claudiu Crețu, directorul ELCEN, care are un salariu lunar de peste 39.000 lei, a donat aproximativ 8.000 lei (20% din venit).

El deține mai multe proprietăți: trei terenuri agricole în Brăila și Ilfov, un apartament în București și o casă în Brăila. De asemenea, are fonduri de investiții de 32.000 lei și depozite bancare de 181.000 lei.

Ministrul Bogdan Ivan susține că va dona atât timp cât este nevoie, 20% din salariul său aproximativ 2.500 lei.