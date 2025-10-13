Generația Z schimbă percepțiile despre muncă și redă valoare meseriilor considerate cândva lipsite de atractivitate. Tinerii încep să prefere locuri de muncă sigure, bine plătite și stabile, chiar dacă nu oferă un nivel ridicat de adrenalină sau expunere socială. Profesiile de contabil sau arhivar, evitate de mileniali, devin acum tot mai atractive pentru aceștia.

Un exemplu este o tânără de 21 de ani care lucrează de doi ani în contabilitate și consideră că a făcut alegerea potrivită. Ea a explicat pentru Antena 1 că domeniul este sigur, bine plătit și oferă stabilitate, subliniind că nu presupune interacțiune constantă cu oamenii, aspect care o ajută să-și conserve energia.

Tendința a fost observată și de angajatori, care își adaptează politicile de recrutare pentru a atrage mai mulți tineri în domenii administrative și tehnice. Tinerii din generația Z caută rezultate rapide și venituri mari într-un timp scurt, iar digitalizarea accentuată a acestor domenii îi atrage suplimentar. Profesiile clasice trebuie transmise noilor generații într-o manieră modernizată, adaptată contextului tehnologic actual, spun profesioniștii din domeniu.

Datele din piața muncii arată o creștere a salariilor în contabilitate și logistică, concomitent cu un număr mai mare de aplicanți tineri pentru posturile administrative.

În România, un contabil aflat la început de carieră câștigă între 4.600 și 5.000 de lei brut pe lună, în timp ce un profesionist cu experiență de peste patru ani poate obține între 6.500 și 12.000 de lei. Pentru pozițiile de conducere, cum este cea de director de contabilitate, salariile pot depăși 25.000 de lei lunar.

Totuși, statisticile arată și o latură mai puțin optimistă: unul din cinci tineri între 15 și 29 de ani nu a urmat cursuri școlare și nu a avut un loc de muncă în ultimul an, semn că tranziția către o piață a muncii stabilă rămâne dificilă pentru o parte din tineri.

În altă ordine de idei, Bill Gates, co-fondatorul Microsoft, a declarat că singura meserie care nu va dispărea nici în următorul secol este cea de programator.

La prima vedere, afirmația pare neașteptată, având în vedere că inteligența artificială poate deja să scrie cod și să identifice erori. Totuși, Bill Gates consideră că programarea autentică depășește cu mult simpla generare de linii de cod. Ea presupune capacitatea de a rezolva probleme complexe, de a înțelege situații unice și de a crea soluții originale — aspecte pe care tehnologia actuală nu le poate reproduce fără intervenție umană.

Cei care au experiență în scrierea de cod știu că cele mai importante inovații apar din intuiție, creativitate și gândire abstractă, nu doar din aplicarea automată a unor reguli.

Deși inteligența artificială poate deveni un sprijin valoros pentru programatori, ea nu are încă abilitatea de a conduce procesul de creare, mai ales când este vorba despre proiectarea unor sisteme complet noi, adaptarea la contexte diferite sau realizarea unor descoperiri tehnologice majore.

În acest sens, Bill Gates subliniază că programarea va rămâne o profesie profund umană, bazată pe imaginație, raționament și capacitatea de a gândi inovator.