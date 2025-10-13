Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS) a pus în dezbatere publică un proiect de Ordonanță de urgență ce modifică Legea nr. 200/2006. Prin această inițiativă, statul ar urma să ofere o protecție sporită angajaților din companiile considerate vitale pentru economie și securitatea națională.

Fondul de garantare acoperă plata creanțelor salariale pentru salariații ale căror companii intră în insolvență. În prezent, limita este de cinci luni de salariu, în plafonul a cinci salarii medii brute pe economie, fără a ține cont de importanța strategică a firmei.

Potrivit proiectului, plafonul creanțelor salariale suportate din Fondul de garantare ar urma să crească la maximum 12 salarii medii brute pe economie. Totodată, perioada acoperită de Fond s-ar extinde de la 5 luni la 12 luni din ultimele 24 anterioare deschiderii procedurii de insolvență.

Măsura vine pe fondul riscurilor economice și energetice actuale și al solicitărilor formulate de sindicate. Ministrul Muncii, Petre-Florin Manole, a explicat că scopul este protejarea sectoarelor strategice ale economiei și menținerea forței de muncă specializate.

El a precizat că, prin Hotărâre de Guvern, se va putea interveni punctual în situațiile în care vulnerabilizarea unei companii ar putea afecta întreaga economie.

„Într-o perioadă plină de provocări economice, trebuie să protejăm cât mai bine sectoarele strategice ale economiei, pentru că ele sunt vitale pentru stabilitatea țării și pentru securitatea națională. Am ascultat propunerea venită din partea sindicatelor și am considerat-o corectă: extindem protecția oferită prin Fondul de garantare a creanțelor salariale. Astfel, majorăm plafonul, de la 5 la maximum 12 salarii medii brute pe economie, pentru companiile aflate în insolvență, din domeniile strategice. Prin Hotărâre de Guvern, putem interveni acolo unde vulnerabilizarea unei companii ar putea afecta întreaga economie. E important să nu pierdem forța de muncă calificată și să o protejăm de eventuale dificultăți ale întreprinderilor cu rol strategic”, a subliniat Ministrul Muncii, Petre-Florin Manole.

Proiectul introduce și o normă tranzitorie: cererile depuse anterior intrării în vigoare a noii ordonanțe vor fi soluționate conform legislației existente la momentul depunerii. În același timp, ministerul anunță că măsurile vor fi aplicate gradual, în funcție de capacitatea Fondului și de stabilitatea bugetară.

Ministerul Muncii argumentează că, în contextul actual, limitele prevăzute de lege nu mai oferă o protecție suficientă salariaților din companiile cu rol strategic. Printre aceste domenii se numără energia, industria de apărare, transporturile, comunicațiile și producția alimentară.

Autoritățile atrag atenția că dificultățile financiare ale unor astfel de operatori pot duce la întârzieri salariale, pierderea personalului calificat și chiar blocarea unor capacități industriale esențiale.

Ministerul Muncii subliniază că majorarea plafonului de garantare este o măsură de siguranță menită să prevină colapsul unor companii strategice și să asigure continuitatea activității acestora.

Prin extinderea protecției oferite prin Fondul de garantare, Guvernul dorește să consolideze securitatea economică și socială, menținând în același timp un cadru de sprijin pentru salariații afectați de insolvențele din domenii cheie.