Potrivit studiului salarial și de beneficii PwC PayWell 2025, companiile private din România se așteaptă la o majorare medie a salariilor de bază de aproximativ 6% în 2026, după ce în acest an creșterea a fost de 7,47%, iar în 2024 a depășit 10%.

Încetinirea creșterilor salariale este corelată cu ritmul redus al economiei. Datele INS arată un avans economic de doar 0,8% în 2024 și 0,3% în prima jumătate a lui 2025 comparativ cu perioada similară a anului precedent. În același timp, inflația ridicată afectează puterea de cumpărare și generează presiuni pentru actualizarea salariilor, mai ales în sectoarele cu venituri medii mai mici, precum industria și retailul.

Anul acesta, sectorul IT a înregistrat cea mai mare creștere a salariului mediu, de 9%, având totodată cel mai ridicat salariu mediu brut dintre domeniile analizate, de 21.085 lei. Retailul a urcat cu 8,99%, iar industria cu 8,32%. La polul opus, farmaceutic a consemnat o majorare de doar 3,56%. Studiul arată că sectoarele cu creșteri mari într-un an tind să reducă ritmul de majorare în următorul, ajustând salariile la nivelul pieței în funcție de cerere și ofertă.

Din punct de vedere funcțional, vânzările (+9,37%) și serviciile administrative și de infrastructură (+9,08%) au avut cele mai semnificative majorări, urmate de HR (+7,69%) și IT (+7,13%).

Pentru 2026, companiile din industrie anticipează creșteri de 8,33%, urmate de farmaceutic (6,92%) și retail (6,68%). În schimb, sectorul tech se așteaptă la o majorare de doar 5,29%, cea mai mică din studiu.

Diferențele de gen și alți factori

Analiza arată că diferențele salariale între femei și bărbați persistă. La nivelul angajaților cu venituri mici, salariile sunt similare, dar decalajul crește în rândul celor cu venituri medii și mari. În România, problema principală este reprezentarea mai redusă a femeilor în poziții cu salarii ridicate: 74% dintre angajații din sfertul cu venituri mici sunt femei, comparativ cu 56% în sfertul cel mai bine plătit.

Vârsta este un alt factor semnificativ: cei cu vârsta între 26 și 43 de ani obțin salarii medii mai mari, în timp ce angajații aflați la început de carieră sau aproape de pensionare au venituri mai scăzute. Angajații performanți primesc salarii cu 13-20% mai mari decât colegii lor.

București-Ilfov continuă să conducă topul salariilor, cu un salariu mediu brut de 16.373 lei, semnificativ peste Moldova (8.874 lei), Muntenia (8.732 lei) sau Banat și Transilvania (10.758 lei). Discrepanțele sunt mai mari în management și mai mici în pozițiile operaționale.

Cele mai răspândite beneficii sunt tichetele de masă (84%) și zilele libere suplimentare (83%), urmate de cafea și snack-uri gratuite (70%) și abonamente medicale (64%). În același timp, tot mai multe companii pun accent pe well-being, oferind masaj la birou, terapie individuală sau discount-uri pentru produsele proprii și ale partenerilor.

Despre studiu

Studiul PayWell România 2025 a inclus 149 de companii din 7 sectoare (industrial, bancar, farmaceutic, retail, IT&C, BPO, advertising) și a analizat date salariale pentru 212.000 de angajați.