Ilie Bolojan propune înghețarea salariilor și pensiilor în 2026 din cauza crizei bugetare

Premierul Ilie Bolojan a început deja să pregătească bugetul pentru anul 2026. El le-ar fi spus colegilor din coaliția de guvernare că și anul viitor va fi unul foarte greu din punct de vedere financiar. Din acest motiv, ar fi propus ca în 2026 pensiile, salariile și salariul minim să rămână la nivelul actual, fără creșteri, potrivit unor surse politice.

Deocamdată, este doar o discuție, dar opinia premierului are o mare greutate. El ar fi explicat că, cel mai probabil, statul nu va avea bani pentru majorări de salarii sau pensii în 2026.

Dacă această măsură se va aplica, veniturile oamenilor – pensii, salarii și salariul minim – vor rămâne la nivelul din 2024. Măsura ar fi greu de suportat pentru pensionari și bugetari, mai ales că taxele și TVA au crescut, iar prețurile continuă să urce, dar veniturile nu.

Într-o emisiune TV, Bolojan ar fi spus că sunt șanse mici ca salariile și pensiile să crească în 2026. El ar fi explicat că această decizie este importantă pentru a ține sub control deficitul bugetar, care ar trebui să scadă la aproximativ 6%.

Premierul ar fi adăugat că, dacă România va reuși să reducă deficitul cu mai mult de două puncte procentuale, atunci ar putea exista condiții pentru creșterea salariilor și pensiilor, în funcție de inflație și de cât poate susține bugetul statului.