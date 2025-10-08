Ministerul Educației le-a interzis profesorilor și învățătorilor să vorbească în fața clasei sau în ședințele cu părinții despre cum s-a descurcat fiecare elev la Evaluarea Națională, care va avea loc primăvara viitoare. Cadrele didactice nu au voie nici să-i compare între ei, chiar dacă mulți părinți cer asta.

Chiar dacă rezultatele sunt doar calificative și devin note doar dacă părintele cere, Ministerul Educației le-a interzis profesorilor să le discute în clasă. Ordinul spune clar că informațiile despre punctajul unui copil pot fi văzute doar de profesor, elev și părinți.

Majoritatea părinților nici nu vor ca notele să fie discutate în ședință ca să nu se simtă inferiori sau să-și piardă motivația. Totuși, în întâlnirile private, mulți părinți întreabă frecvent cum se situează copilul lor față de colegi.

Decizia de a ține rezultatele școlare confidențiale a venit din schimbarea felului în care părinții se raportează la educație. Părinții generațiilor mai vechi (până în anul 1980) credeau în comparații și pedepse pentru note proaste. Generația milenială (până în anul 1995) a moderat aceste metode, încurajând copiii, dar punând și presiune să fie printre cei mai buni.

Generația Z are o abordare diferită: unii plătesc meditații de mici, alții lasă copiii să învețe pe cont propriu până în clasa a VIII-a, când devin preocupați de admiterea la licee bune. În realitate, clasa a VIII-a e primul moment cu adevărat important, unde concurența este mare.

Din anul 2020, notele de la examenele naționale sunt anonime, înlocuite cu coduri pentru protecția datelor. Profesorii decid însă dacă le spun sau nu elevilor în clasă. Psihoterapeuta Diana Lupu avertizează că afișarea notelor în fața tuturor poate crea senzația de expunere și chiar bullying.

La clasele I-VIII există dezbateri despre cum ar trebui comunicate notele. Chiar dacă notele din gimnaziu nu mai contează pentru admiterea la liceu, elevii simt presiune și competiție. Uneori, elevii se plâng că nu sunt evaluați corect: 37% dintre elevi și 35% dintre profesori recunosc erori de evaluare, potrivit unei cercetări realizate de Consiliul Elevilor pe anul școlar 2023-2024.

O notă mică spusă în fața clasei poate provoca rușine sau întrebări din partea colegilor. Psihoterapeuta subliniază că stresul nu poate fi eliminat, dar trebuie gestionat corect.

„Nu putem să scăpăm chiar de orice stresor și evenimente cum ar fi un examen, cum ar fi o notă. Cu siguranță vor veni cu stări de disconfort și e important să învățăm cum să le gestionăm”, a explicat ea, fiind citată de cei de la școală9.

Unii elevi consideră că afișarea notelor în clasă îi motivează și le permite să se compare, în timp ce alții cred că fiecare ar trebui să-și decidă dacă vrea să-și arate nota. Confidențialitatea notelor este văzută ca un drept la intimitate, iar în străinătate acest aspect e mai respectat.