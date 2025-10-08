Judecătorii CCR au respins obiecția că Legea pentru modificarea unor acte și măsuri în sănătate ar fi neconstituțională. Asta înseamnă că legea este acum considerată conformă cu Constituția și va fi trimisă la Palatul Cotroceni pentru a fi semnată.

Legea despre reforma în sănătate (Pachetul II) aduce mai multe schimbări:

schimbă modul de funcționare al cabinetelor și al conducerii medicale;

îmbunătățește managementul spitalelor și rețeaua de unități medicale;

permite medicilor de familie să deschidă puncte secundare de lucru;

introduce un nou sistem de plată pentru asistența medicală primară;

impune reguli mai stricte pentru șefii de secții și UPU;

încurajează colaborarea între spitale și universități.

Premierul Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului pentru proiectul de lege și a explicat că acesta urmărește să facă sistemul de sănătate mai eficient.

El a spus că un stat corect nu poate exista fără un sistem de sănătate accesibil și cu servicii bune pentru toți pacienții. Deși bugetele pentru Sănătate au crescut și au existat creșteri salariale și investiții, acest lucru nu a îmbunătățit suficient serviciile medicale, iar problemele s-au adunat.

„Un stat corect, cu respect pentru români, nu poate exista în absenţa unui sistem de sănătate accesibil, eficient, cu servicii medicale decente pentru fiecare pacient. A venit vremea să facem ce trebuia făcut demult. Proiectul pentru care ne angajăm răspunderea în faţa Parlamentului aduce mai multă ordine şi corectitudine în sistem, mai multă grijă pentru pacienţi şi resursele alocate lor, reduce risipa şi face sistemul mai accesibil”, a afirmat prim-ministrul României în şedinţa comună a Senatului şi Camerei Deputaţilor în care şi-a angajat răspunderea pentru proiectul privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii.

Premierul a menționat că legea aduce mai multă ordine în sistem, mai multă grijă pentru pacienți, reduce risipa și face sistemul mai accesibil. Reforma are trei direcții principale:

Reorientarea pacienților spre medicina de familie și specializată – Internările ne-necesare vor fi reduse și pacienții vor fi tratați mai mult la medicul de familie sau specialist. Aceasta va economisi peste 3 miliarde de lei, bani care vor fi redirecționați către servicii medicale. Sistemul de plată al medicilor de familie se va schimba, astfel încât majoritatea banilor să fie legați de serviciile oferite pacienților, iar o parte să fie pe baza numărului de pacienți înscriși. Servicii mai accesibile pentru pacienți – Pacienții din zonele izolate vor avea acces mai rapid la consultații primare. Seniorii, bolnavii cronici și persoanele cu dizabilități vor primi îngrijire la domiciliu gratuită. Accesul la medicamente inovative va fi mai predictibil și se va încuraja prescrierea de medicamente generice. Responsabilitate și disciplină financiară în spitale – Managementul spitalelor va fi profesionist, cu contracte bazate pe indicatori de performanță, evaluări transparente și fără numiri fără concurs. Se vor introduce sancțiuni clare și mecanisme pentru recuperarea banilor cheltuiți pentru servicii fictive. Plata va fi mai mult pe serviciile oferite și mai puțin influențată de salarii. Spitalele publice vor fi încurajate să ofere servicii în funcție de nevoile reale ale pacienților, iar spitalele strategice vor fi prioritizate pentru investiții. Spitalele private vor fi obligate să suporte costurile dacă un pacient este externat nejustificat și trebuie reinternat într-un spital public în 48 de ore pentru aceeași boală.