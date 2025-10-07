Cu o astfel de problemă s-a confruntat și Emil, un bărbat de 65 de ani, fumător de-o viață, care suferea de diabet zaharat de tip 2, dislipidemie și hipertensiune arterială. La început, bărbatul a resimțit crampe și dureri supărătoare la nivelul gambei drepte, care apăreau la mers pe distanțe scurte. Îngrijorat, s-a adresat medicului, iar o ecografie vasculară Doppler a evidențiat o obstrucție pe artera femurală superficială dreaptă. Pentru o evaluare completă, Emil a ajuns la Spitalul Clinic SANADOR, unde a fost consultat de Dr. Bogdan Ionuț-Munteanu, medic primar chirurgie cardiovasculară. În urma examinării, a fost confirmat diagnosticul de boală arterială periferică și i s-a recomandat o investigație suplimentară, respectiv o arteriografie periferică.

Această investigație avansată a fost efectuată de Dr. Belgin Asan, medic specialist cardiologie cu competențe în cardiologie intervențională, în Laboratorul de Cateterism de la Spitalul Clinic SANADOR, singurul din România dotat cu două angiografe Philips Azurion 7, de înaltă performanță. Procedura, realizată prin abord endovascular, a confirmat existența unei ocluzii scurte a arterei femurale superficiale drepte.

Cazul lui Emil a fost analizat de echipa vasculară multidisciplinară de la Spitalul Clinic SANADOR, alcătuită din chirurgi vasculari și cardiologi intervenționiști. Soluția recomandată a fost o intervenție endovasculară minim invazivă de angioplastie cu balon, procedură care permite redeschiderea arterei și restabilirea fluxului normal de sânge. Câteva zile mai târziu, Dr. Belgin Asan a efectuat cu succes intervenția de angioplastie periferică, prin abord la nivelul brațului, sub anestezie locală.

Emil s-a recuperat rapid, fiind externat în ziua imediat următoare, fără durerile care îi afectaseră mersul. În prezent, pacientul se simte foarte bine, urmează tratamentul medicamentos recomandat și face eforturi să renunțe complet la fumat.

La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții cu boală arterială periferică beneficiază de tratamente moderne, într-o abordare multidisciplinară integrată. Echipele de chirurgie cardiovasculară și cardiologie intervențională lucrează împreună pentru a identifica cea mai bună soluție terapeutică pentru fiecare pacient în parte. În funcție de caz, la Spitalul Clinic SANADOR sunt efectuate intervenții endovasculare, operații de chirurgie vasculară sau proceduri hibride, care îmbină tehnicile endovasculare cu cele de chirurgie vasculară, toate în condiții de maximă siguranță.

Procedurile endovasculare se desfășoară în Laboratorul de Cateterism de la Spitalul Clinic SANADOR, dotat cu tehnologie de ultimă generație. Atunci când sunt recomandate intervențiile de chirurgie vasculară, acestea au loc la Spitalul Clinic SANADOR într-un bloc operator foarte bine dotat, cu sprijinul specialiștilor din Secția ATI de categoria I.