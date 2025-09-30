A crezut că are hepatită, așa că a mers la un spital de boli infecțioase, unde, în urma investigațiilor, acest diagnostic a fost exclus. Medicii de acolo i-au recomandat un consult de hematologie. A mers la un alt spital, unde i s-au refăcut analizele, care au arătat că bilirubina era mai mare, chiar dacă restul indicatorilor pentru ficat erau în parametrii normali. După o ecografie și un posibil diagnostic de ficat gras, bărbatului i s-a pus o perfuzie, care a dus la scăderea valorii bilirubinei, iar apoi a primit permisiunea de a merge acasă, cu recomandarea de a consuma 2 litri de apă pe zi, de a repeta analizele după două săptămâni și de a efectua un RMN al căilor biliare.

Rezultatul colangio-RM a relevat că Florin era suspect de colangiocarcinom, adică de un cancer al căilor biliare intrahepatice. Cu acest rezultat, s-a programat la un consult de chirurgie la un spital privat din București, unde i s-a recomandat tratament chirurgical. Mai exact, medicii i-au rezecat două segmente din lobul hepatic drept, adică peste 400 de grame de țesut hepatic.

Diagnosticul de cancer la ficat a fost confirmat prin examen histopatologic, iar pentru că recomandările medicilor oncologi la care apelase erau contradictorii a ales să trimită dosarul său medical la Viena, pentru o a doua opinie medicală. Așa a primit recomandarea de a efectua chimioterapie și imunoterapie, tratament pe care l-a efectuat la Viena și care s-a finalizat cu remisia completă a bolii.

Florin și-a reluat viața și mergea periodic la control. La un an distanță de la primele analize, examenele CT și RMN au arătat existența în zone diferite ale ficatului a patru leziuni noi. Medicii de la Viena, cu care păstrase legătura, i-au recomandat noi ședințe de chimioterapie, însă bărbatul a decis să își facă o programare la Prof. Dr. Vlad Brașoveanu, medic primar chirurgie generală la Spitalul Clinic SANADOR, de altfel un medic reputat în domeniul transplantului hepatic.

Pacientul avea nevoie de operație la ficat, așa că Prof. Dr. Vlad Brașoveanu i-a recomandat să efectueze un transplant hepatic, de altfel singura șansă la viață care îi mai rămăsese. Florin nu se încadra însă în criteriile primirii unui ficat de la donator în moarte cerebrală, așa că singura sa speranță era ca să se găsească un donator viu compatibil. Iar acesta a fost chiar soția sa.

Transplantul a fost efectuat de echipa medicală coordonată de Prof. Dr. Vlad Brașoveanu la Spitalul Clinic SANADOR, de altfel singurul spital privat din România în care sunt realizate intervenții de transplant hepatic de la donator viu. Recoltarea lobului hepatic drept de la donator a fost realizată laparoscopic, soția pacientului recuperându-se ușor și fără complicații, externându-se după șase zile.

Întreaga intervenție, deși extrem de complexă, a decurs fără probleme și s-a încheiat cu succes. Pentru că evoluția pacientului a fost una favorabilă, acesta a primit permisiunea de a se externa după 11 zile de spitalizare. În prezent, Florin se simte foarte bine, revine periodic la controalele medicale și este recunoscător întregii echipe medicale de la Spitalul Clinic SANADOR pentru noua șansă la viață oferită.

