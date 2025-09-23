Divertis va celebra cele mai amuzante, excentrice și memorabile momente ale anului, cu personaje publice din România și din lume care au făcut istorie… din greșeală! Hai să vedem ce te așteaptă:

Staruri pe scenă și pe ecran: Îi vei vedea asa nu i-ai mai vazut niciodată pe Nicușor Dan, Ilie Bolojan, Donald Trump, Elon Musk, Călin Georgescu, Emmanuel si Brigitte Macron, George Simion, Diana Șoșoacă, Marcel Ciolacu, Curtea Constituțională, Elena Udrea, Traian Băsescu și multe alte nume sonore, într-un show unic.

Premiem umorul involuntar: Gafe, eșecuri sau lucruri ridicole facute de cei care ne conduc viețile.

O experiență unică: Lansarea Programului Național de Redresare prin Râs (PNRR) – Hrană, Apă, Comedie!

„Într-o lume plină de crize, o criză de râs e tot ce ai nevoie! Vino să sărbătorim împreună umorul care ne ține vie speranța că nu e chiar totul pierdut” spun comedianții, iar noi susținem 100%!

Dacă vrei să-i vezi live și să te bucuri de o seară explozivă de râs, îți poți lua bilete de pe bilete.kimaro.ro sau de pe get-in.ro de la 99 de lei.