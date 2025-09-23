Mai multe voci susțin că Rusia s-ar pregăti să atace mai multe țări NATO, dacă va avea ocazia. Inclusiv în România, în ultimele săptămâni, au circulat temeri despre un război iminent.

Expertul în securitate Hari Bucur Marcu contrazice aceste zvonuri și afirmă că nu există riscul unei invazii rusești în România sau în alt stat NATO. El spune că, deși Rusia poate încerca să facă presiuni asupra acestor țări, va fi prin alte metode, nu prin atac militar direct. Într-o postare pe Facebook, el a explicat că pericolul rusesc există, dar este de o altă natură decât o invazie directă.

„Doar pentru uzul inculților, al subinteligenților și al autosuficienților în studiul istoriei se vorbește în spațiul public național despre pericolul cu invazia Federației Ruse asupra României. Pericolul ăsta există, nu de ieri de azi, dar este de o cu totul altă natură decât prezența «bocancului» rusesc printre românii din România.”

Marcu zice că Rusia are obiective clare în raport cu România, dar încă nu le-a atins. Potrivit lui, Moscova vrea ca România să nu fie niciodată o amenințare pentru Rusia, să nu devină un exemplu de succes occidental și să nu contribuie la integrarea Republicii Moldova în Europa. Rusia ar dori, dimpotrivă, ca România să încetinească apropierea Republicii Moldova de Occident și să mențină Republica Moldova sub controlul său strategic.

De asemenea, Rusia nu vrea ca România să devină o bază militară puternică a NATO care să poată interveni în conflictele pe care Rusia le-ar provoca în Europa. Marcu subliniază și că Rusia are interesul ca România să nu aibă infrastructură dezvoltată, cum ar fi drumuri și căi ferate, care ar facilita deplasarea rapidă a trupelor din vestul Europei către est, în zona conflictului din Ucraina. Expertul în securitate precizează că toate aceste obiective nu pot fi realizate printr-o prezență militară directă pe teritoriul României.

„În mod documentat istoric, politic și militar, obiectivele strategice ale Moscovei imperiale, la adresa României sunt, într-o înșiruire incompletă și aleatorie: România să nu constituie niciodată vreo amenințare pentru Federația Rusă, amenințare de tipul succesului intergării euro-atlantice, al democratizării și al civilizării de natură occidentală, astfel încât nici în Republica Moldova, nici în Ucraina și desigur nici în Rusia să nu poată nimeni invoca un asemenea succes românesc, ca alternativă la integrarea euro-asiatică și la civilizația pravoslavnică, precum și ca altenativă la oligarhia putinistă, care toate constituie oferta Kremlinului. România să nu ajungă niciodată să contribuie decisiv la integrarea Republicii Moldova în familia de state europene democratice și prospere. Din contră, România să fie o frână în eventuala integrare moldovenească în Occident, atât social, cât și economic și militar, astfel încât Republica Moldova să rămână veșnic sub controlul strategic al Moscovei. România să nu constituie o bază de concentrare a vreunei forțe armate euro-atlantice, suficient de amplă încât să poată interveni, la un moment dat, într-una dintre confruntările militare instrumentate de Rusia în Europa și cu atât mai puțin pe teritoriul Federației Ruse. România să nu dezvolte infrastructura terestră, rutieră și pe calea ferată, care să poată facilita rapid o manevră de forțe dinspre vestul și centrul Europei spre Moscova, pe direcția actualului teatru de război, din estul Ucrainei. În mod evident, niciunul dintre aceste obiective strategice moscovite, la adresa României, nu pot fi atinse prin prezența «bocancului rusesc» pe teritoriul României.”

Conform spuselor sale, deși Rusia nu plănuiește să atace militar România, continuă să ducă un război informațional ca parte a unui război hibrid, încercând să creeze frică în rândul românilor. Potrivit lui, rușii „zdrăngăne săbiile” pentru a speria populația, dar acest lucru este doar propagandă. Singurul caz ipotetic în care ar putea profita ar fi dacă românii s-ar preda din frică, așa cum s-a întâmplat în 1940 în Republica Moldova.

Marcu mai explică că Rusia poate obține multe dintre obiectivele sale fără atac militar. Ea urmărește să împiedice integrarea României în structurile euro-atlantice prin promovarea antiamericanismului și a retoricii suveraniste. Scopurile Moscovei se pot atinge dacă democratizarea României este blocată sau inversată de corupție, birocrație, clientelism politic și pierderea încrederii oamenilor în instituțiile democratice. În plus, dacă resursele țării sunt folosite mai mult pentru îmbogățirea politicienilor și a apropiaților lor decât pentru dezvoltare economică și apărare, Rusia își atinge de fapt obiectivele strategice.

„Asta desigur nu înseamnă că Rusia nu va zdrăngăni în continuare săbiile războiului la urechile poporului român, despre care rușii știu cu precizie că este ușor înspăimântabil cu perspectiva invaziei rusești, practicată de multe ori, în istoria de doar un secol și jumătate a României. Doar că vorbim despre o zdrăngăneală și nimic mai mult, în afara cazului ipotetic în care românii se vor preda de frică moscoviților, cu arme și bagaje, așa cum au făcut-o în actuala Republica Moldova, în 1940, în urma unui simplu ultimatum. În schimb, aceste obiective pot fi atinse de Rusia cu ușurință în România, dacă integrarea euro-atlantică a României se împiedică de retorica anti-americană și suveranistă (unde România e prezentată ca o simplă colonie a metropolei Bruxelles). Și își mai pot atinge scopul dacă democratizarea reală a societății românești este oprită și chiar dată înapoi de corupția instituționalizată prin lege, de birocrația exacerbată și de clientelismul politic generalizat, precum și de prăbușirea încrederii populare în sistemele de reprezentare democratică a poporului suveran, dar și dacă resursele necesare pentru dezvoltarea economică și pentru apărarea națională sunt reorientate spre îmbogățirea politicienilor, a familiilor, prietenilor și clienților acestora.”

Marcu spune că Rusia are și alte avantaje datorită problemelor din societatea românească. În primul rând, educația este slabă și prost finanțată, ceea ce convine Moscovei. El explică că, dacă școlile și universitățile nu formează tineri responsabili și conectați la realitate, iar opinia publică se modelează prin manipulare și dezinformare, Rusia are mult mai puțin efort de depus pentru a-și atinge obiectivele. Practic, lipsa unei educații solide și a unei gândiri colective puternice în România îi facilitează Rusiei influența.