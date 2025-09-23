Într-un răspuns oficial transmis către FACIAS, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au anunțat că au demarat cercetări penale privind posibile infracțiuni de fraudă cu fonduri europene și abuz în serviciu. A fost înregistrat dosarul penal nr. 191/2/P/2025, aflat în prezent în curs de investigare, în cadrul căruia se analizează posibile încălcări ale art. 18¹ din Legea nr. 78/2000 privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene și ale art. 297 din Codul penal.

Ancheta vizează proiectul „Modernizare și extindere terminal pasageri. Modernizarea platformei de îmbarcare-debarcare și a căii de rulare ALFA. Construire platformă dedicată activităților de degivrare/antigivrare aeronave”, cod SMIS 2014+15218. Deși Aeroportul Tulcea are o capacitate de 400 de pasageri pe oră, acesta a înregistrat doar 47 de pasageri în primele cinci luni ale anului 2025, iar în 2024 a deservit 1.600 de pasageri, clasându-l pe ultimul loc la nivel național.

FACIAS a semnalat că, în ciuda acestor cifre reduse, membrii Consiliului de Administrație și-au triplat indemnizațiile în 2025, ajungând la 69.828 lei brut anual, iar cheltuielile cu personalul au crescut la 4,1 milioane de lei în 2024, aproape dublu față de 2022.

Organizația a atras atenția încă din august că alocarea unor sume atât de mari pentru o infrastructură insuficient utilizată reprezintă o risipă semnificativă a fondurilor publice și europene.

FACIAS a solicitat autorităților implicate, inclusiv Consiliului Județean Tulcea, beneficiarul proiectului, să facă publice toate documentele legate de execuția lucrărilor, contractele de achiziții și stadiul real al implementării. De asemenea, organizația a cerut Ministerului Transporturilor și Ministerului Fondurilor Europene să clarifice modul în care a fost fundamentată finanțarea Aeroportului Tulcea și să prezinte impactul real al acestei investiții asupra comunității.

În luna iunie, FACIAS a sesizat Parchetul European (EPPO) și autoritățile române de cercetare penală privind modul de utilizare a fondurilor europene alocate pentru modernizarea Aeroportului Internațional „Delta Dunării” din Tulcea.