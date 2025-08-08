Nicușor Dan a oficializat recent demisia vicepremierului Dragoș Anastasiu, prin semnarea decretului care confirmă eliberarea acestuia din funcție. Actul a fost emis la aproape două săptămâni după ce Anastasiu și-a anunțat intenția de a părăsi guvernul.

Dragoș Anastasiu și-a depus demisia pe 27 iulie, în contextul unui scandal amplu legat de mita acordată, pe parcursul a opt ani, unui angajat ANAF, care a fost ulterior condamnat. Totodată, tensiunile dintre vicepremier și Direcția Națională Anticorupție au crescut din cauza unor neînțelegeri privind rolul său în anchetă — în timp ce el susține că a fost doar martor, DNA îl consideră martor denunțător.

Într-o declarație publică, Dragoș Anastasiu a explicat că, în actualul climat tensionat, continuarea prezenței sale în guvern ar fi contraproductivă.

El a afirmat că, indiferent de eforturile sale, atacurile împotriva imaginii sale nu se vor opri, motiv pentru care a ales să se retragă pentru a nu afecta echilibrul Executivului.

Anastasiu a ținut să sublinieze că este un om integru și onest, respingând acuzațiile care i s-au adus.

”În acest moment, în acest climat, îmi este foarte clar că nu mai pot să ajut, fiindcă, indiferent ce aş spune şi aş face, va continua procesul de denigrare, bazat pe nişte fapte, dar dus la extrem. Ăsta este motivul pentru care, discutând cu premierul, i-am spus că aş face mai mult rău decât bine şi că este momentul să fac un pas în lateral, în spate, şi să demisionez”, a declarat Anastasiu.

Nicușor Dan a calificat situația drept una dificilă, recunoscând gravitatea problemei cu care s-a confruntat vicepremierul. De asemenea, premierul Ilie Bolojan a clarificat că, deși demisia a fost înregistrată oficial pe 28 iulie, procesul birocratic a continuat în zilele următoare, culminând cu transmiterea actelor către Palatul Cotroceni pentru validare.

Direcția Națională Anticorupție a oferit lămuriri oficiale privind rolul lui Dragoș Anastasiu în ancheta legată de mita plătită unui funcționar ANAF. Potrivit unui comunicat emis de DNA, Anastasiu a evitat sancțiunile penale grație statutului de martor denunțător, pe care l-a obținut împreună cu partenerul său de afaceri.

Conform declarațiilor procurorilor, pe 2 februarie 2018, cei doi reprezentanți ai firmei implicate s-au prezentat voluntar la sediul DNA, fără a fi însoțiți de avocați, aducând un denunț redactat în prealabil. În aceeași zi, au fost audiați și li s-a conferit statutul de martori denunțători. Informațiile detaliate furnizate de ei au fost esențiale pentru declanșarea procesului judiciar care a condus la condamnarea inculpatei vizate în dosar.

Investigația a relevat că, în perioada 2009–2017, compania controlată de Anastasiu a oferit mită în valoare totală de aproximativ 170.000 de euro unui inspector ANAF, pentru a evita sancțiunile în urma controalelor fiscale. În urma acestei anchete, funcționara ANAF a fost găsită vinovată și condamnată la peste cinci ani de închisoare pentru luare de mită și trafic de influență.