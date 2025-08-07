Mihai Răzvan Moraru a transmis că, în opinia lui, Nicușor Dan a greșit atunci când a ales să nu participe la ceremonia de comemorare a fostului președinte Ion Iliescu. El consideră că, indiferent de convingerile ideologice, funcția prezidențială impune respect față de instituții și față de istoria națională, cu bune și cu rele.

Moraru a dat exemplul Statelor Unite, unde, la funeraliile fostului președinte Jimmy Carter din ianuarie 2025, toți președinții în viață — inclusiv Donald Trump — au fost prezenți, deși între unii dintre ei au existat conflicte dure. Potrivit lui, asta arată că respectul pentru instituții trebuie să fie mai presus de orice diferență ideologică.

El a mai spus că Nicușor Dan, în calitate de președinte, nu mai are luxul de a acționa ca un simplu cetățean sau ca lider de partid. În momentul în care și-a asumat această funcție, și-a asumat și obligația de a reprezenta toți românii și de a onora simbolurile statului.

Același reproș i se poate aduce și fostului președinte Klaus Iohannis, care ar fi trebuit să înțeleagă că mandatul prezidențial vine cu responsabilități ce nu se încheie odată cu ieșirea din funcție.

„Ideologia nu ar trebui să altereze respectul față de instituție! Poza de mai jos este din SUA, de la funeraliile fostului președinte Jimmy Carter, din ianuarie 2025. Unde au fost prezenți toți cei cinci președinți în viață ai SUA, inclusiv noul președinte Donald Trump. Pe același rând, au stat Trump dar și cei pe care i-a atacat mizerabil : Biden, Harris, Obama. Si asa e normal! Prezența la funeraliile unui fost șef de stat nu înseamnă o aprobare ideologică sau a acțiunilor celui decedat. Este un respect pentru funcția supremă, pentru instituții, inclusiv pentru cea prezidențială, dar și pentru istorie ( bună sau rea )! O să vă enervați mulți pe această postare, dar Nicușor Dan a greșit azi. Pentru că spre deosebire de un lider de partid, de un parlamentar sau chiar de un prim ministru, un președinte are cea mai mare obligație în a respecta și proteja simbolurile statului și instituțiile sale. Iar ND putea refuza, ca simplu cetățean, prezenta. Dar ca președinte, este o greșeală. Și atunci când și-a asumat candidatura, a decis că va fi liderul tuturor românilor și că va respecta instituția prezidențială, inclusiv pe foștii locatari din ‘90 și până azi. Ca îi plac sau nu! Chiar dacă a ieșit din viața publică, aceeași greșeală îi aparține și lui Klaus Iohannis. Pentru că un fost președinte rămâne cu obligația reprezentării statului și a instituției, chiar dacă a terminat mandatul. De asta statul îi oferă mai multe avantaje și privilegii. Să nu fie nevoit maine să cânte manele la 1Mai pentru a se putea întreține”, a scris acesta, joi, pe contul său de Facebook.

Moraru a sugerat că, prin absența sa, Nicușor Dan a transmis un mesaj politic, poate în încercarea de a-și consolida sprijinul electoratului său. Totuși, el crede că președintele ar fi trebuit să-și asume și trecutul dificil al României, inclusiv perioadele controversate marcate de Ion Iliescu, întrucât acesta a fost ales în mod democratic și a făcut parte din istoria recentă a țării.

Mihai Răzvan Moraru a atras atenția că astfel de momente sunt esențiale pentru reconcilierea națională. În opinia sa, dacă politicienii nu înțeleg rolul simbolic și unificator al unor astfel de gesturi, România va continua să fie divizată de conflicte ideologice.