Nicușor Dan, în calitate de președinte, nu mai are luxul de a acționa ca un simplu cetățean
Mihai Răzvan Moraru a transmis că, în opinia lui, Nicușor Dan a greșit atunci când a ales să nu participe la ceremonia de comemorare a fostului președinte Ion Iliescu. El consideră că, indiferent de convingerile ideologice, funcția prezidențială impune respect față de instituții și față de istoria națională, cu bune și cu rele.
Moraru a dat exemplul Statelor Unite, unde, la funeraliile fostului președinte Jimmy Carter din ianuarie 2025, toți președinții în viață — inclusiv Donald Trump — au fost prezenți, deși între unii dintre ei au existat conflicte dure. Potrivit lui, asta arată că respectul pentru instituții trebuie să fie mai presus de orice diferență ideologică.
El a mai spus că Nicușor Dan, în calitate de președinte, nu mai are luxul de a acționa ca un simplu cetățean sau ca lider de partid. În momentul în care și-a asumat această funcție, și-a asumat și obligația de a reprezenta toți românii și de a onora simbolurile statului.
Același reproș i se poate aduce și fostului președinte Klaus Iohannis, care ar fi trebuit să înțeleagă că mandatul prezidențial vine cu responsabilități ce nu se încheie odată cu ieșirea din funcție.
„Ideologia nu ar trebui să altereze respectul față de instituție!
Poza de mai jos este din SUA, de la funeraliile fostului președinte Jimmy Carter, din ianuarie 2025. Unde au fost prezenți toți cei cinci președinți în viață ai SUA, inclusiv noul președinte Donald Trump. Pe același rând, au stat Trump dar și cei pe care i-a atacat mizerabil : Biden, Harris, Obama. Si asa e normal! Prezența la funeraliile unui fost șef de stat nu înseamnă o aprobare ideologică sau a acțiunilor celui decedat. Este un respect pentru funcția supremă, pentru instituții, inclusiv pentru cea prezidențială, dar și pentru istorie ( bună sau rea )!
O să vă enervați mulți pe această postare, dar Nicușor Dan a greșit azi. Pentru că spre deosebire de un lider de partid, de un parlamentar sau chiar de un prim ministru, un președinte are cea mai mare obligație în a respecta și proteja simbolurile statului și instituțiile sale. Iar ND putea refuza, ca simplu cetățean, prezenta. Dar ca președinte, este o greșeală. Și atunci când și-a asumat candidatura, a decis că va fi liderul tuturor românilor și că va respecta instituția prezidențială, inclusiv pe foștii locatari din ‘90 și până azi. Ca îi plac sau nu!
Chiar dacă a ieșit din viața publică, aceeași greșeală îi aparține și lui Klaus Iohannis. Pentru că un fost președinte rămâne cu obligația reprezentării statului și a instituției, chiar dacă a terminat mandatul. De asta statul îi oferă mai multe avantaje și privilegii. Să nu fie nevoit maine să cânte manele la 1Mai pentru a se putea întreține”, a scris acesta, joi, pe contul său de Facebook.
România va continua să fie divizată de conflicte ideologice
Moraru a sugerat că, prin absența sa, Nicușor Dan a transmis un mesaj politic, poate în încercarea de a-și consolida sprijinul electoratului său. Totuși, el crede că președintele ar fi trebuit să-și asume și trecutul dificil al României, inclusiv perioadele controversate marcate de Ion Iliescu, întrucât acesta a fost ales în mod democratic și a făcut parte din istoria recentă a țării.
Mihai Răzvan Moraru a atras atenția că astfel de momente sunt esențiale pentru reconcilierea națională. În opinia sa, dacă politicienii nu înțeleg rolul simbolic și unificator al unor astfel de gesturi, România va continua să fie divizată de conflicte ideologice.
„Dar noi, în România, nu prea judecăm instituția ca un simbol național. Și nici protocolul nu primește atenția și respectul cuvenit. La noi, ideologia calcă totul în picioare. Și asta au făcut cam toți foștii președinți și o face acum și ND.
Înțeleg că poate ND a vrut să transmită un mesaj clar de moralitate, de rupere față de trecut și probabil un semnal de credibilitate față de electoratul fidel. Știm foarte bine și partea negativă a activității lui Ion Iliescu (Revoluție, mineriade, nomenclatură ). Și tocmai asta trebuia să ne asumăm azi ca țară: acest trecut. E al nostru, al tuturor, pentru ca Iliescu a avut două mandate, iar cu cel de după Revoluție, trei. A fost ales de români, nu de alții. Și azi, ND, ca președinte are si rolul de asumare a acestei istorii, care poate că nu ne place, dar e a noastră. Votul majoritar al românilor l-a făcut pe Iliescu președinte de două ori.
Așa cum alți președinți și-au asumat condamnarea comunismului sau holocaustul. Tot vorbim de o reconciliere națională. Acestea sunt momentele în care această reconciliere poate începe. Altfel, vom rămâne prinși în lupte ideologice tot mai dure. Pe lângă ND, aceeași obligație le revine celor doi șefi ai Parlamentului ( care pot deveni mâine noi șefi ai statului ) dar și ministrului de externe.
Repet – nu e o concesie, nu e o acceptare a faptelor lui Iliescu, nu e o reabilitare și nici o aprobare ideologică. E doar respect pentru instituția prezidențială, nu pentru cel care a ocupat funcția. Iar dacă Trump a putut sta lângă Obama și Biden, putea sta și ND azi cinci minute la Palatul Cotroceni. Dacă a gândit doar prin interesul electoral sau din orgoliu, atunci asta denotă o lipsă de maturitate politică. Una care il va costa și pe el, dar în viitor și pe noi”, a punctat acesta.