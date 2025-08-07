Donald Trump a lansat un avertisment dur companiilor de tehnologie, anunțând că intenționează să impună o taxă vamală de 100% pentru toate cipurile de computer și semiconductorii importați în Statele Unite, cu excepția firmelor care produc pe teritoriul american.

Anunțul a fost făcut miercuri, în fața presei, în Biroul Oval, potrivit Reuters. Trump a subliniat că noua măsură vizează „toți cipurile și semiconductorii care intră în Statele Unite”, însă companiile „care s-au angajat să producă în Statele Unite” vor fi scutite de la plata acestui tarif.

„Deci, tariful de 100% se va aplica tuturor cipurilor şi semiconductorilor care intră în Statele Unite. Dar, dacă te-ai angajat să produci (în SUA) sau dacă eşti în proces de construire (în SUA), aşa cum sunt mulţi, nu se aplică niciun tarif”, a declarat Donald Trump.

Trump a avertizat însă că vor exista consecințe dure pentru firmele care doar declară intenția de a construi facilități de producție pe teritoriul american, dar nu își respectă promisiunea: „Dacă, din anumite motive, spui că faci şi nu construieşti, atunci ne întoarcem şi adăugăm suma, aceasta se acumulează şi taxăm la o dată ulterioară, trebuie să plăteşti, şi asta este o garanţie”.

Reuters remarcă faptul că nu este clar, pentru moment, care tipuri de cipuri vor intra sub incidența acestor tarife, lăsând loc unor posibile negocieri sau clarificări suplimentare din partea administrației Trump, dacă va reveni la Casa Albă.

Măsura anunțată vine în contextul în care, în 2022, Congresul american a aprobat un pachet de subvenții în valoare de 52,7 miliarde de dolari pentru stimularea producției și cercetării în domeniul semiconductorilor în SUA.

În plus, sub administrația Biden, Departamentul Comerțului a convins principalele cinci companii globale din sector să investească în fabrici de cipuri pe teritoriul american. Chiar și așa, Statele Unite produc în prezent doar 12% din cipurile semiconductoare la nivel mondial, în scădere față de 40% în 1990.

Decizia lui Trump, considerată de analiști una dintre cele mai agresive propuneri de protecționism industrial din ultimii ani, ar putea avea efecte majore atât pentru lanțurile globale de aprovizionare, cât și pentru prețurile produselor electronice în SUA. Rămâne de văzut care va fi reacția marilor producători internaționali de semiconductori și dacă amenințarea se va transforma în politică efectivă.