Horoscop marți, 23 septembrie. Zodia care primește surprize neașteptate. Azi învață să transforme rutina zilnică în momente pline de curiozitate și emoție

BERBEC Ziua de marți, ziua lui Marte, îți poate aduce mai multă energie decât spațiul biroului, sau sufrageriei tale, poate suporta. Stelele sugerează că riști să fii prea ofensif și să iei personal chiar și glumele. Nu toată lumea complotează împotriva ta, uneori oamenii chiar fac haz de necaz. Dacă îți dozezi impulsivitatea și transformi ironiile în replici amuzante, ziua ar trebui să devină mai ușoară. Spre seară, o activitate fizică, sau un film bun de acțiune pot fi antidotul perfect.

TAUR Ziua de marți se poate simți ca „trei ceasuri rele” doar dacă insiști să vezi partea goală a paharului. Aspectele planetei Venus îți pot induce momente de căldură emoțională și confort, dar tot tu alegi dacă pui pe primul loc sănătatea și echilibrul. Poate fi o zi potrivită să-ți regândești prioritățile și să alegi ce-ți face cu adevărat bine. Spre seară, atmosfera plăcută de acasă și un desert serios, cu multă frișcă, nu doar o bomboană, îți pot aduce pacea.

GEMENI Astăzi pari să fii mai neliniștit decât de obicei, iar „gura vorbește fără tine”, cum ar zice bunica. Conjunctura astrală arată că riști să intri în dispute minore din cauza tonului, sau a grabei. Nu trebuie să dai replici de ”stand-up comedy” la fiecare discuție, uneori poate fi mai bine să asculți. Dacă alegi să-ți descarci energia prin scris, sport sau muzică, vei descoperi că ziua are mai multe resurse decât părea. Spre seară, umorul sincer te poate salva de orice tensiune.

RAC Ziua de marți poate fi o zi în care să-ți pui inima pe masă. Stelele indică faptul că îndoielile nu fac decât să te saboteze și că deschiderea emoțională poate fi cel mai bun drum. Influența Lunii îți poate amplifica farmecul, dar tu ești cel care alege dacă îl folosești pentru a consolida o relație actuală sau pentru a resuscita o poveste veche. Spre seară, o discuție tandră sau o revedere neașteptată îți pot aduce bucurii autentice.

LEU Astăzi surprizele s-ar părea că-ți bat la ușă, fie că ești pregătit, fie că nu. Conjunctura astrală sugerează că rutina ta poate fi zdruncinată de o veste sau de o întâlnire. Reacția ta contează mai mult decât întâmplarea în sine: dacă alegi curiozitatea în locul suspiciunii, poți transforma o situație banală într-una memorabilă. În dragoste, lucrurile par să fie calme și plăcute, ceea ce îți poate oferi sprijinul moral de care ai nevoie. Spre seară, relaxarea prin artă sau muzică poate fi un balsam pentru suflet.

FECIOARĂ Ziua de marți te poate găsi mai determinat ca niciodată să rezolvi o problemă până la capăt. Stelele arată că tenacitatea ta poate să fie la cote maxime și că nimeni nu te poate abate de la drumul tău. Totuși, ai grijă să nu exagerezi cu autocontrolul: nu orice detaliu merită bătut în cuie. Dacă alegi să-ți canalizezi energia în proiecte constructive, rezultatele ar trebui să fie fi evidente. Spre seară, satisfacția muncii încheiate la timp îți poate aduce liniștea dorită.

BALANTĂ Ziua de marți îți poate oferi ocazia să-ți exersezi diplomația ta clasică. Conjunctura astrală arată că poți simți nevoia să critici, dar în loc să pui sare pe rană, încearcă să pui un zâmbet. Poate fi o zi bună pentru reflecție și pentru evitarea conflictelor inutile. „Vorba dulce mult aduce” pare să fie proverbul care se potrivește astăzi. Spre seară, o activitate relaxantă, fie un spectacol, fie o plimbare, îți poate reda seninătatea.

SCORPION Astăzi emoțiile sunt intense, dar constructive. Stelele indică o zi bună pentru relațiile de cuplu sau pentru a atrage oameni noi în viața ta. Aspectele lui Venus pot sugera șanse în plan sentimental, dar și atenționări în plan financiar – evită împrumuturile. Dacă alegi să-ți exprimi optimismul și farmecul, poți descoperi că ziua îți poate aduce oportunități neașteptate. Spre seară, o conversație sinceră îți poate încărca bateriile.

SAGETATOR Ziua de marți s-ar părea că vine cu ocazia de a-ți colora ziua prin interacțiuni noi. Conjunctura astrală arată că spontaneitatea poate fi aliatul tău, fie că vorbim de o invitație surpriză, fie de un flirt nevinovat. Ai libertatea să alegi dacă transformi aceste ocazii în aventuri sau doar în amintiri amuzante. Moralul și energia ta ar trebui să fie la niveluri ridicate, iar asta se vede. Spre seară, un plan improvizat poate să devină cel mai bun moment al zilei.

CAPRICORN Astăzi poți avea impresia că trecutul bate la ușă. Emoții vechi sau amintiri pot să revină, dar nu pentru a te încurca, ci pentru a fi procesate și lăsate în urmă. Poziția lui Venus se pare că sugerează un plus de carismă și sprijin în plan sentimental. Profesional, lucrurile parcă se rezolvă mai ușor decât te-ai fi așteptat. Spre seară, un moment de reflecție și o discuție calmă îți pot aduce claritate și pace interioară.

VARSĂTOR Ziua de marți îți poate aduce dorința de a explora lucruri noi, fie că e vorba de hobby-uri sau de idei neobișnuite. Stelele arată că exprimarea punctelor de vedere te poate face remarcat, dar tonul trebuie ales cu grijă: altfel, sinceritatea devine tăioasă. Poate fi o zi bună să pui bazele unei relații mai sincere, fie profesionale, fie personale. Spre seară, un moment de socializare te poate ajuta să-ți regăsești energia.

PESTI Astăzi poți simți că faci parte dintr-o echipă și că munca ta e recunoscută. Aspectele lui Mercur și ale lui Venus pot să indice o capacitate sporită de a convinge și de a atrage sprijin pentru proiectele tale. Intuiția ta pare să fie la cote înalte, dar tu alegi dacă o asculți sau dacă o îneci în îndoieli. În plan financiar, poate fi o zi bună să iei decizii, dar cu calm și multe verificări. Spre seară, recunoștința pentru ceea ce ai deja îți poate aduce pace sufletească.