BERBEC Astăzi, odată cu echinocțiul de toamnă, ziua și noaptea sunt egale, dar răbdarea ta sigur nu se împarte la fel de frumos. Tradiția spune că echinocțiul aduce cumpătare și reflecție, două cuvinte rare în vocabularul unui Berbec. Stelele sugerează că poate fi un moment bun să cauți echilibrul între muncă și relaxare, chiar dacă instinctul îți poate spune să alergi înainte fără oprire. Pare să fie un moment al bilanțurilor și al noilor începuturi, dar nu tot ce te tentează trebuie început chiar astăzi.

TAUR Luni, echinocțiul marchează trecerea către o toamnă în care simțurile parcă se ascut și instinctele practice prind contur. Conjunctura astrală arată că poi fi mai atent la resursele tale, fie că vorbim de bani sau de energie. Pare să fie momentul să renunți la obiceiurile care nu-ți mai aduc niciun beneficiu și să-ți construiești rutina pe baze solide. În tradiție, toamna e vremea recoltelor, iar tu poți avea șansa să aduni roadele muncii tale. Spre seară, o masă bună îți poate aduce echilibrul de care ai nevoie.

GEMENI Astăzi, echinocțiul de toamnă poate să-ți scoată în evidență versatilitatea. Ziua egală cu noaptea s-ar părea că sugerează că trebuie să îți împarți energia între obligații și plăceri. Aspectele planetei Mercur pot induce mai multă claritate în comunicare, dar tu alegi dacă spui adevărul întreg, sau doar jumătate de poveste. În tradițiile vechi, echinocțiul era moment de sărbătoare și schimb de povești, iar tu excelezi la capitolul „povești spuse cu farmec”.

RAC Pentru tine, echinocțiul de toamnă s-ar părea că vine cu dorința de siguranță și de întărire a legăturilor familiale. Stelele arată că ești mai sensibil la atmosfera din jur, dar că poți să ai și ocazia să creezi armonie. Ziua egală cu noaptea simbolizează și echilibrul între dăruire și primire, o lecție pe care s-ar putea să ai nevoie să o practici mai des. Spre seară, o masă cu cei dragi sau un gest mic de afecțiune îți poate umple bateriile.

LEU Luni, echinocțiul de toamnă îți poate arăta că poți fi mai fericit, împărțind lumina reflectoarelor, decât strălucind de unul singur. Stelele sugerează că astăzi poți fi mai dispus să asculți, chiar dacă instinctul tău e să ții discursuri. Echilibrul între ego și comunitate pare să fie lecția acestei zile. În tradițiile antice, echinocțiul era marcat prin festivaluri ale soarelui care se retrage treptat, o invitație pentru tine să apreciezi și umbra, nu doar lumina.

FECIOARĂ Echinocțiul de toamnă s-ar părea că-ți poate aduce claritatea că ordinea și disciplina dau roade în timp. Poziția lui Saturn poate sugera astăzi un accent pe responsabilități, dar și pe satisfacția de a bifa sarcini importante. Faptul că astăzi, ziua este egală cu noaptea îți poate reaminti de faptul că perfecțiunea e un mit, dar echilibrul e accesibil. Tradițional, toamna e momentul pregătirilor pentru iarnă, iar tu ești maestru la planificări și liste.

BALANŢA Echinocțiul de toamnă este sărbătoarea ta cosmică: ziua în care semnul tău devine vedetă. Stelele indică un moment de echilibru și armonie, dar și ocazia să-ți reamintești că diplomația e superputerea ta. Poate fi o zi favorabilă pentru a pune capăt tensiunilor și pentru a face loc începuturilor noi. În tradițiile străvechi, echinocțiul era un timp al împăcării și al justiției, teme foarte dragi nativului Balanță.

SCORPION Pentru tine, echinocțiul de toamnă îți poate aduce ocazia de introspecție și de planuri pe termen lung. Conjunctura astrală arată că intensitatea ta naturală poate fi folosită constructive, dacă alegi să nu dramatizezi. Ziua egală cu noaptea sugerează un echilibru între forța interioară și dorința de transformare. Echinocțiul poate fi și momentul recunoștinței pentru ceea ce avem, un exercițiu care ți-ar putea aduce liniște.

SĂGETĂTOR Echinocțiul de toamnă îți poate oferi șansa de a-ți regândi planurile importante. Aspectele lui Jupiter pot indica ocazii de expansiune și optimism, dar tu alegi cât de realist le tratezi. Ziua egală cu noaptea te provoacă să-ți găsești echilibrul între aventură și stabilitate. În tradițiile populare, toamna e timpul poveștilor și al regrupării, iar tu excelezi în a aduce oamenii împreună. Spre seară, o discuție veselă cu prietenii îți poate da energia de care ai nevoie.

CAPRICORN Pentru tine, echinocțiul de toamnă pare să vină cu dorința de a pune ordine și de a construi ceva durabil. Stelele sugerează că disciplina și răbdarea pot fi răsplătite astăzi cu mici victorii. Ziua egală cu noaptea simbolizează și echilibrul între muncă și odihnă, un concept pe care uneori îl uiți. În popor, echinocțiul marca începutul sezonului de planuri pe termen lung, exact terenul tău favorit. Spre seară, un moment de reflecție sau de organizare personală îți poate aduce liniște.

VĂRSĂTOR Astăzi, echinocțiul de toamnă îți poate inspira idei noi și dorința de a privi lucrurile altfel. Poziția lui Mercur poate arăta că ai șanse să poți comunica mai ușor și mai clar, dar și că poate fi nevoie de răbdare pentru a fi înțeles pe deplin. Ziua egală cu noaptea poate fi și un simbol al justiției și echității, teme apropiate spiritului tău inovator. Tradițional, echinocțiul era un moment de celebrare a comunității, iar tu poți avea ocazia să fii catalizatorul acestui spirit.

PEŞTI Echinocțiul de toamnă s-ar părea că-ți poate aduce mai multă claritate și dorința de a te reconecta la realitate. Stelele sugerează că sensibilitatea ta poate deveni un avantaj dacă o folosești pentru a construi, nu pentru a dramatiza. Ziua egală cu noaptea poate fi și un simbol al echilibrului emoțional – o provocare pentru tine, dar nu imposibilă. În tradițiile populare, toamna aducea mai mult pentru introspecție și recunoștință, iar tu poți găsi inspirație exact acolo.