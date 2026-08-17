Decizie importantă în cazul Euroins România. 12,7 milioane de euro rămân în patrimoniul companiei

CITR, lichidatorul judiciar al Euroins România, anunță două decizii importante obținute în litigiile legate de fostul asigurător. O taxă judiciară stabilită inițial la aproximativ 12,7 milioane de euro a fost redusă la 1.533,88 euro, iar Tribunalul București a respins cererea grupului bulgar de recunoaștere în România a unei hotărâri arbitrale pronunțate la Sofia. În aceste condiții, procesul privind anularea contractului de reasigurare continuă în România.

Una dintre decizii privește acțiunea formulată de CITR împotriva hotărârii arbitrale de la Sofia. În acest dosar fusese stabilită inițial în sarcina companiei o taxă judiciară de 12.767.497,98 euro.

Lichidatorul judiciar a contestat cuantumul, iar Instanța Supremă din Bulgaria a redus taxa la numai 1.533,88 euro. Diferența este una considerabilă, întrucât aproximativ 12,7 milioane de euro nu vor mai trebui achitate din patrimoniul Euroins România.

Banii rămân astfel disponibili în cadrul procedurii de faliment și pot fi utilizați în beneficiul creditorilor companiei.

Alina Popa, Head of Legal CITR, explică efectele celor două soluții asupra procedurii Euroins România:

„Cele două soluții sunt importante în primul rând prin efectele lor concrete asupra procedurii Euroins România. Reducerea unei obligații potențiale de la 12,7 milioane de euro la aproximativ 1.500 de euro înseamnă protejarea directă a patrimoniului disponibil creditorilor. În același timp, respingerea recunoașterii în România a efectelor arbitrajului de la Sofia permite continuarea analizei pe fond a contractului de reasigurare de către instanțele române. Rolul nostru este să folosim toate instrumentele juridice disponibile pentru conservarea valorii și apărarea intereselor creditorilor Euroins România”, declară Alina Popa, Head of Legal CITR.

A doua decizie privește hotărârea arbitrală pronunțată la Sofia și efectele pe care aceasta le-ar fi putut produce în România.

Litigiul își are originea în perioada anterioară deschiderii procedurii de faliment a Euroins România. Fostul grup-mamă din Bulgaria, EIG Re, în prezent Phoenix Re, a inițiat atunci o acțiune în fața unei instanțe private de arbitraj din Sofia.

Arbitrajul a considerat că respectivul contract de reasigurare îndeplinea condițiile formale necesare încheierii sale. Instanțele din Bulgaria nu au putut confirma însă că documentul respecta și uzanțele aplicabile în domeniul reasigurărilor.

Ulterior, grupul bulgar a solicitat recunoașterea în România a hotărârii arbitrale.

Tribunalul București a respins această solicitare, ceea ce permite instanțelor române să continue analiza contractului de reasigurare.

Potrivit informațiilor transmise de CITR, respingerea recunoașterii hotărârii arbitrale este relevantă și în contextul practicii judiciare din România, care înclină în mod obișnuit către admiterea deciziilor pronunțate în arbitraj.

În urma hotărârii Tribunalului București, analiza privind caracterul fraudulos invocat de CITR și eventuala anulare a contractului de reasigurare poate continua în instanțele din România.

Cele două litigii au implicații directe asupra procedurii de faliment, în condițiile în care una dintre principalele preocupări ale lichidatorului este conservarea sumelor care pot fi distribuite creditorilor.

Lichidatorul judiciar precizează că acțiunile în instanță nu se opresc odată cu cele două hotărâri obținute.

CITR va continua procedurile pentru clarificarea relațiilor dintre Euroins România și societățile care au făcut parte din fostul grup al companiei. În același timp, demersurile urmăresc protejarea valorii și a sumelor care pot fi utilizate pentru plata creditorilor.

CITR este lichidatorul judiciar al Euroins România și activează pe piața de restructurare și insolvență de peste 25 de ani. Potrivit datelor companiei, aceasta a gestionat peste 1.200 de proiecte și distribuie anual peste 100 de milioane de euro creditorilor.