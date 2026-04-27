Prin hotărârea din 20 aprilie 2026, Curtea Supremă de Casație din Bulgaria a respins integral solicitările formulate de lichidatorul Euroins România, CITR, care a cerut anularea deciziei Curții Internaționale de Arbitraj din 2 iulie 2024. Acea decizie confirmase deja validitatea contractului de reasigurare încheiat între Euroins România și EIG Re la 9 februarie 2023.

Instanța supremă a stabilit că nu există motive de nulitate în hotărârea arbitrală și a respins toate obiecțiile privind componența tribunalului, desfășurarea procedurii și presupusele nereguli. Au fost respinse inclusiv acuzațiile legate de lipsa de independență, competență sau imparțialitate a arbitrilor.

Totodată, Curtea a respins categoric susținerile potrivit cărora contractul de reasigurare ar fi fost simulat sau ar fi reprezentat un mecanism de „drenare” a activelor. Instanța a reținut că acordul a fost real, operațional și conform legislației aplicabile.

Hotărârea este definitivă și nu poate fi atacată.

Un element central al deciziei este concluzia că, la momentul retragerii licenței, pe 17 martie 2023, Euroins România avea suficiente lichidități, capital adecvat și acoperire completă a rezervelor, în conformitate cu cerințele europene și standardele internaționale.

Curtea a reținut că mecanismul de reasigurare funcționa efectiv și oferea sprijin financiar companiei, în acord cu regulile europene, inclusiv cele prevăzute de Directiva Solvabilitate II.

De asemenea, instanța a confirmat că reasigurătorul avea dreptul legal de a reține prima de depozit plătită în baza contractului.

Conflictul juridic din jurul Euroins România a escaladat după decizia Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) de a retrage licența companiei în martie 2023. În acel moment, autoritățile române au contestat și contractul de reasigurare cu EIG Re, susținând că acesta ar fi dus la transferul activelor asigurătorului român către Bulgaria.

De cealaltă parte, reprezentanții Euroins și ai grupului bulgar au susținut că acordul avea rolul de a garanta toate obligațiile de despăgubire, atât cele existente, cât și cele viitoare, către persoanele păgubite.

Potrivit poziției exprimate de partea bulgară, contractul includea și o componentă retroactivă, iar obligațiile mai vechi ale asigurătorului ar fi fost deja acoperite prin acest mecanism.

Reprezentanții grupului bulgar au arătat că, doar în perioada începutul anului 2023 – 17 martie 2023, EIG Re ar fi plătit către Euroins România despăgubiri în valoare de 461 de milioane de lei.

În plus, reasigurătorul s-ar fi angajat să acopere un deficit al rezervelor estimat la 605 milioane de lei, conform evaluărilor făcute de autoritatea de reglementare din România, și ar fi furnizat o injecție imediată de capital de 262 de milioane de lei la momentul încheierii contractului.

Potrivit acestor calcule, fondurile și serviciile oferite de reasigurător ar depăși cu 498 de milioane de lei prima plătită de Euroins România, ceea ce, conform afirmațiilor părții bulgare, indică faptul că reasigurătorul nu este debitor.

În urma deciziei, lichidatorul CITR a fost obligat să plătească taxe judiciare în valoare de 12,77 milioane de euro, echivalentul a aproximativ 66 de milioane de lei.

Hotărârea Curții Supreme de Casație confirmă astfel decizia arbitrală din 2024 și pune capăt procedurii privind contestarea contractului de reasigurare, după o serie de dispute juridice care au început odată cu retragerea licenței Euroins România.