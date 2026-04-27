În România există aproximativ 10 milioane de locuințe, însă doar 2,4 milioane dintre ele ar avea o asigurare obligatorie încheiată. Polița obligatorie de asigurare a locuinței (PAD) costă 130 de lei pe an pentru locuințele de tip A, care sunt asigurate până la 100.000 de lei, și 50 de euro pe an pentru locuințele de tip B, cu o acoperire de până la 50.000 de lei.

Brokerii de asigurări afirmă că unii proprietari cred, în mod greșit, că dacă au această poliță obligatorie, locuința lor este complet protejată. În realitate, se precizează că PAD acoperă doar trei riscuri: cutremurele, inundațiile naturale și alunecările de teren. Nu sunt incluse alte probleme frecvente, cum ar fi incendiile, furturile, defectele la instalații sau pagubele produse vecinilor. Din acest motiv, se recomandă și o asigurare facultativă.

Potrivit Ziare.Com, PAD ar trebui privită doar ca un început, nu ca o protecție completă. Adevărata diferență se observă abia când apare o daună, deoarece atunci proprietarul trebuie să știe ce cheltuieli îi sunt acoperite și dacă are unde locui temporar. Suma despăgubirilor este limitată la 100.000 sau 50.000 de lei, în funcție de tipul locuinței, iar polița costă între 50 și 130 de lei pe an.

PAD nu poate acoperi valoarea reală a pagubelor, fiind doar o protecție minimă. Problema apare atunci când proprietarii cred că această asigurare este suficientă pentru orice situație. În schimb, o poliță facultativă ar putea acoperi mai multe riscuri, în funcție de contract, cum ar fi: avarii la instalațiile de apă, furt și vandalism, daune provocate vecinilor, probleme la echipamente electrice, geamuri sparte, obiecte de valoare (în anumite limite) și cazare temporară dacă locuința nu mai poate fi folosită.

Această ultimă acoperire este importantă pentru situațiile în care oamenii nu se pot întoarce imediat în locuința lor după un incident.

Polița obligatorie de asigurare a locuinței nu acoperă multe dintre daunele care apar frecvent în case. Aceste probleme apar des în viața de zi cu zi și pot aduce cheltuieli mari pentru proprietari.

O idee greșită des întâlnită este că asigurarea PAD ar permite refacerea completă a locuinței sau recuperarea integrală a pierderilor după un incident. În realitate, un specialist în asigurări atrage atenția că problema nu este doar reconstrucția casei, ci mai ales situația în care se află proprietarul imediat după producerea daunei. În astfel de momente, este important ca proprietarul să știe dacă are unde locui temporar, dacă poate repara rapid locuința și dacă poate acoperi pagubele făcute altor persoane.

„Problema nu este doar reconstrucția. Problema este ce faci a doua zi după daună. În viața de zi cu zi, cele mai multe daune nu vin din cutremure, ci din situații aparent obișnuite. O țeavă spartă, un incendiu pornit de la un aparat electric, o daună provocată vecinului, un furt sau un scurtcircuit pot crea probleme financiare serioase. Pentru astfel de situații, proprietarii au nevoie de o poliță facultativă completă, care să acopere riscurile reale ale locuinței”, a declarat Marius Constantinescu, director de daune în asigurări, pentru Ziare.Com.

Statul intenționează să înceapă controale pentru verificarea proprietarilor care nu au încheiat asigurarea obligatorie a locuinței. Procesul de verificare va fi digitalizat, prin colaborarea dintre mai multe instituții publice.

Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID) va transmite către Ministerul Afacerilor Interne, în format electronic, informații despre existența polițelor de asigurare obligatorie. Accesul la aceste date se va face prin sisteme informatice securizate și pe baza unui protocol încheiat între MAI, Autoritatea de Supraveghere Financiară și PAID.

În prezent, din cele peste 9,7 milioane de locuințe existente în România, doar aproximativ 2,4 milioane au o asigurare obligatorie valabilă, deși legea prevede această obligație pentru toți proprietarii. Din acest motiv, se estimează că peste 7 milioane de români riscă să fie sancționați cu amendă pentru lipsa asigurării obligatorii a locuinței.