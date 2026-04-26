Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a declarat că a oferit asigurări autorităților de la Bruxelles că România își poate îndeplini angajamentele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în pofida contextului politic tensionat de la București.

Dragoș Pîslaru a precizat că mesajul transmis vizează accelerarea investițiilor și că derularea proiectelor esențiale, precum construcția spitalelor sau a autostrăzilor, nu este afectată de evoluțiile politice interne.

”Am dat asigurări Comisiei Europene că în ciuda acestor turbulenţe, ca să citez, există acest potenţial de a avea, pentru reforme, un moratoriu şi am spus că se lucrează la asta, prim-ministrul lucrează la asta, preşedintele pare lucrează la asta, şi în al doilea rând am spus că, într-adevăr, noi, pe partea de investiţii în continuare transmitem mesajele de accelerare şi că nu are nicio legătură ce facem aici cu faptul că trebuie să finalizeze spitalul, sau autostrada”.

Dragoș Pîslaru a declarat că, în prezent, România are capacitatea de a atrage integral fondurile disponibile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în valoare de aproximativ 10 miliarde de euro, cu condiția îndeplinirii reformelor majore asumate.

Ministrul a afirmat că România a demonstrat „multă creativitate” în relația cu Comisia Europeană în gestionarea acestui proces.

Totodată, el a admis că, într-un scenariu nefavorabil, marcat de presiuni politice și populism, unele reforme esențiale ar putea să nu fie adoptate la timp, situație pe care a descris-o drept varianta cea mai pesimistă.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a explicat că este important ca opinia publică să facă diferența între noțiunile juridice, subliniind că actualul executiv nu este unul interimar, ci un guvern cu puteri depline.

Dragoș Pîslaru a precizat că doar miniștrii din portofoliile eliberate de un anumit partid au statut interimar, în urma retragerii acestora din funcție. El a adăugat că formațiunea respectivă susține în spațiul public că nu a părăsit coaliția, însă a retras doar miniștrii, nu sprijinul politic.

În acest context, ministrul a considerat că unele declarații publice sunt contradictorii și a afirmat că nu poate fi invocată o sesizare la Curtea Constituțională în condițiile în care partidul respectiv afirmă că rămâne în coaliție.

”E important ca lumea care ne urmăreşte să înţeleagă diferenţa termenilor. Guvernul nu este un guvern interimar, guvernul este un guvern cu puteri depline, miniştrii sunt miniştri care sunt interimari pe portofoliile unde s-au retras de către un anumit partid. Mai mult, faptul că în spaţiul public partidul respectiv spune că el nu a părăsit coaliţia, asta este iarăşi un lucru care frizează puţin ridicolul, practic cu atât mai mult partidul respectiv nu poate să atace la Curtea Constituţională, când el de fapt nu a părăsit coaliţia. Problema este că nu a retras sprijinul politic, a retras nişte miniştri”, a afirmat Dragoş Pîslaru duminică seară, într-o emisiune la B1 Tv.

Oficialul guvernamental a subliniat că nu există niciun dubiu cu privire la faptul că actualul Executiv are puteri depline, menționând totodată că, din punct de vedere formal, PSD nu a părăsit coaliția.

În acest context, el a susținut că social-democrații ar încerca să creeze un pretext pentru a provoca schimbarea Guvernului, fără a-și asuma direct această decizie, în condițiile în care retragerea miniștrilor ar fi generat situația actuală.

Totodată, ministrul a afirmat că această situație nu era una care să justifice tensiuni politice suplimentare, apreciind că „nu era momentul să fie creat un astfel de spectacol politic”.

”PSD în acest moment caută un pretext să dea jos guvernul fără să dea ei jos guvernul, în condiţiile în care actul de iresponsbailitate de a pune ţara în criză este un act pe care le-au declanşat dumnealor, prin votul acela intern şi acum prin retragerea miniştrilor”, spune oficialul.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a apreciat că este „o problemă de demnitate” faptul că unii foști miniștri PSD, care ar fi colaborat bine cu Ilie Bolojan în perioada în care au făcut parte din Guvern, îl critică în prezent pe premier, urmând, în opinia sa, un „repertoriu de partid”.

”Din luna octombrie-noiembrie a anului trecut, Guvernul a acţionat, cumva, într-un plan complet diferit cu ce era în spaţiul public. Înăuntrul guvernului lucrau miniştrii bine, aveam lucruri pe care le făceam cot la cot cu miniştrii PSD, prim-ministrul când vorbea cu miniştrii se înţelegeau. Acum mi se pare o problemă de demnitate, în sensul că acum unii din miniştrii care s-au înţeles foarte bine cu primul ministru încep să îşi descopere chestii pe care le-au avut şi, vezi Doamne, se dau loviţi în aripă, dar altfel se înţelegeau foarte bine şi discutau foarte bine şi chiar prim-ministrul le-a mulţumit pentru activitate la sfârşit, şi acuma, după, la câteva zile, pe repertoriul de partid, încep să îl atace”, a afirmat ministrul Proiectelor Europene duminică seară, într-o emisiune la B1 Tv.

Ministrul spune că în timp ce interiorul guvernului „lucrurile mergeau”, în afara guvernului „era jale”, iar „trompetele de partid” transmiteau mesaje critice.