Demisiile miniștrilor PSD urmează să fie publicate luni, 27 aprilie 2026, în Monitorul Oficial și să devină oficiale în aceeași zi, odată cu intrarea în vigoare a interimatelor propuse de premierul Ilie Bolojan pentru portofoliile rămase vacante.

Pe parcursul zilei de luni, miniștrii PSD își prezintă bilanțul de final de mandat. Astfel, la ora 10:30, Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, își susține prezentarea la sediul ministerului. La ora 12:00, Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, își prezintă bilanțul tot la sediul instituției pe care o conduce.

Ulterior, la ora 13:00, Radu Marinescu, ministrul Justiției, își va prezenta activitatea la sediul PSD. La ora 15:00 este programat bilanțul lui Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, desfășurat la sediul ministerului, iar la ora 19:00, Bogdan Ivan, ministrul Energiei, își va prezenta concluziile mandatului la aceeași instituție.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat deja numele miniștrilor interimari care vor prelua portofoliile rămase vacante după retragerea PSD. Astfel, Ministerul Muncii va fi condus interimar de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, în timp ce Ministerul Sănătății va fi preluat de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. Vicepremierul UDMR Tanczos Barna va asigura interimatul la Ministerul Agriculturii, iar vicepremierul PNL Cătălin Predoiu va prelua temporar Ministerul Justiției. Ministerul Energiei va fi condus interimar chiar de premierul Ilie Bolojan, Ministerul Transporturilor va fi preluat de vicepremierul USR Radu Miruță, iar portofoliul vicepremierului Marian Neacșu va fi preluat de Oana Gheorghiu.

Președintele Nicușor Dan va avea luni, începând cu ora 10:00, o întâlnire cu liderii partidelor și formațiunilor politice parlamentare pro-europene, respectiv Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România, Uniunea Democrată Maghiară din România și Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale.

Principala temă a discuțiilor vizează implementarea unor programe majore pentru România, în special mecanismele SAFE și PNRR.

Întâlnirea reprezintă a doua rundă de consultări organizate de șeful statului cu liderii formațiunilor din coaliție. Săptămâna trecută, aceștia au fost chemați separat la discuții, în contextul analizei privind ieșirea PSD de la guvernare. De această dată, liderii PSD, PNL, USR, UDMR și reprezentanții minorităților naționale sunt invitați simultan la consultări, urmând să participe la aceeași ședință, desfășurată față în față.

După retragerea de la guvernare, PSD este așteptat să depună în perioada următoare o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, ceea ce ar putea tensiona suplimentar scena politică.

În acest context, președintele Nicușor Dan a declarat vineri, după summitul UE din Cipru, că nu ar accepta scenariul în care PNL sau PSD ar solicita formarea unui guvern minoritar susținut de AUR, dacă o astfel de propunere i-ar fi prezentată. Situația parlamentară rămâne complicată, întrucât atât PSD, cât și partidele rămase în coaliție — PNL, USR și UDMR — ar avea nevoie de sprijinul AUR pentru a-și atinge obiectivele legislative. PSD ar depinde de acest sprijin pentru a trece o moțiune de cenzură, în timp ce actualele partide de guvernare ar avea nevoie de el pentru susținerea unui eventual guvern minoritar.

Șeful statului a subliniat că, potrivit Constituției, rolul său este de mediator și că, în prezent, Guvernul funcționează într-o formulă incompletă, după retragerea unor miniștri. El a adăugat că, la un moment dat, Executivul ar putea merge în fața Parlamentului pentru a-și verifica majoritatea.

În paralel, liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a declarat că, în urma discuțiilor din Parlament, există semnale că unii parlamentari PSD, considerați responsabili și preocupați de stabilitatea țării, ar putea susține un guvern minoritar condus de premierul Ilie Bolojan.

La rândul său, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că ar putea fi luată în calcul varianta unui guvern minoritar format din PNL, USR, UDMR și grupul minorităților naționale, cu condiția existenței unui sprijin punctual din partea unor parlamentari individuali. Kelemen Hunor a precizat că a discutat atât cu Sorin Grindeanu, cât și cu Ilie Bolojan, exprimându-și speranța că, până la termenul de 45 de zile, ar putea fi identificată o soluție de stabilitate politică, deși în acest moment nu există o variantă clar conturată.