MApN va rearanja dispozitivele de monitorizare la granița cu Ucraina. Un incident cu potențial de risc major a avut loc la Galați, unde o dronă de origine rusă s-a prăbușit într-o zonă locuită, determinând evacuarea preventivă a populației și declanșarea unei intervenții coordonate a mai multor instituții ale statului român.

Evenimentul a fost confirmat de autorități și a fost tratat ca o situație de securitate, în contextul în care există suspiciuni privind o posibilă încărcătură explozivă la bordul aparatului.

Potrivit mărturiilor din teren, drona a lovit o locuință din zona afectată, generând panică în rândul locatarilor. Proprietara casei a relatat că a auzit aparatul înainte de impact și a alertat imediat serviciile de urgență la 112.

Aceasta a descris momentul ca fiind unul extrem de tensionat, menționând că drona s-a oprit într-un geam și că în locuință se afla și un membru vulnerabil al familiei. Locuitorii din zonă au confirmat că incidentul a fost resimțit direct, cu zgomot puternic și impact brusc.

„La mine în casă a căzut drona. Am auzit-o când a venit. Noroc că nu dormeam. La ora 2.24 am sunat la 112. S-a oprit într-un geam. Am avut un șoc puternic. În casă îl aveam și pe bunicul meu bolnav.”, a spus femeia confrom Pro Lider FM.

În urma evaluării situației, autoritățile au decis evacuarea preventivă a 217 persoane din aproximativ 110 locuințe situate pe strada Sulfinei și în zonele adiacente.

Măsura a fost implementată rapid, cu sprijinul Poliției Române, Jandarmeriei și echipelor Inspectoratului pentru Situații de Urgență. O parte dintre locuitori s-au autoevacuat, în timp ce alții au fost asistați de forțele de intervenție.

Pentru persoanele vulnerabile au fost mobilizate echipaje SMURD, inclusiv unități de terapie intensivă mobilă, pentru a asigura asistență medicală în timpul evacuării.

Conform primelor verificări efectuate la fața locului, există indicii privind o posibilă încărcătură explozivă la bordul dronei. Din acest motiv, zona a fost izolată complet, iar accesul restricționat.

Specialiști din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații au fost mobilizați pentru evaluarea tehnică a situației și gestionarea în siguranță a fragmentelor.

Fragmentele dronei urmează să fie ridicate și transportate într-o zonă securizată, unde vor fi neutralizate în condiții controlate, conform procedurilor de siguranță.

„Din primele cercetări, s-a constatat o posibilă încărcătură explozivă la bord. Conform procedurilor, pentru siguranța cetățenilor, zona este în curs de evacuare temporară.”, au precizat autoritățile.

Locuitorii din zonă au primit un mesaj RO-ALERT de tip „Alertă extremă”, prin care li s-a solicitat evacuarea temporară și evitarea perimetrului afectat.

Mesajul a subliniat existența unui posibil pericol asociat fragmentelor dronei și a indicat o rază de evacuare de aproximativ 200 de metri. Autoritățile au cerut populației să respecte instrucțiunile oficiale și să evite deplasarea în zona incidentului.

Incidentul de la Galați are loc pe fondul intensificării atacurilor cu drone în apropierea graniței dintre Ucraina și România. În ultimele luni, astfel de evenimente au determinat creșterea nivelului de alertă în regiune și consolidarea măsurilor de monitorizare aeriană.

Autoritățile române tratează situația ca parte a unui context de securitate mai amplu, cu posibile implicații transfrontaliere.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat o serie de măsuri operaționale și strategice după incidentul de securitate de la Galați, unde fragmente ale unei drone rusești au ajuns pe teritoriul României. Evenimentul a determinat o reacție imediată la nivelul structurilor de apărare, inclusiv analiza și reconfigurarea sistemelor de supraveghere aeriană din zona de frontieră.

„Războiul declanşat de Federaţia Rusă, chiar la graniţa noastră, este cât se poate de real. Este un război dur, cu consecinţe dramatice pentru vieţi omeneşti şi cu efecte care, din păcate, ajung uneori să fie resimţite şi pe teritoriul României, deşi nu suntem parte a conflictului. Noaptea trecută, locuitorii din Galaţi au trăit o astfel de situaţie, din păcate, şi înţeleg perfect temerile oamenilor din zonă. În urma unui atac intens asupra infrastructurii din Ucraina din zona Reni, fragmente dintr-o dronă de fabricaţie rusească au ajuns şi pe teritoriul României”, a scris Radu Miruță, sâmbătă pe Facebook.

Potrivit ministrului, Statul Major al Apărării a declanșat o evaluare tehnică privind rearanjarea dispozitivelor de monitorizare și apărare de-a lungul frontierei cu Ucraina. Scopul este creșterea capacității de detectare a amenințărilor care evoluează la altitudini joase, în condiții dificile de identificare radar.

Radu Miruță a subliniat că incidentul nu este izolat, ci face parte din contextul războiului aflat în desfășurare în proximitatea României, cu efecte care pot depăși uneori granițele statelor implicate direct.

Ministrul Apărării a precizat că, potrivit analizelor preliminare, fragmentele recuperate aparțin unei drone de tip „Geran 2”, un model de fabricație rusească utilizat în contextul conflictului din Ucraina.

Conform datelor prezentate, aparatul ar fi zburat la altitudine joasă timp de aproximativ patru minute, acoperind o distanță de circa 15 kilometri în spațiul aerian național, înainte de a se prăbuși în zona Galați.

„După motor și caracteristici, este vorba despre o dronă de tip Geran 2, model nou, fabricat în Rusia, care a zburat la altitudine joasă timp de aproximativ 4 minute, pe o distanță de 15 km, în spațiul aerian național”, a declarat Miruță.

Oficialul a explicat că România dispune de sisteme de supraveghere aeriană capabile să monitorizeze complet spațiul aerian la altitudini standard și înalte. Totuși, detectarea obiectelor care zboară foarte jos rămâne o provocare tehnică.

Pentru aceste situații sunt utilizate radare mobile, însă numărul acestora este limitat, iar distribuția lor este concentrată în zone considerate cu risc ridicat.

„Armata Română are capacitatea de monitorizare completă a spațiului aerian românesc, de la o anumită altitudine în sus”, a spus ministrul Apărării.

Această limitare a fost unul dintre factorii analizați în urma incidentului de la Galați.

Radu Miruță a anunțat că Ministerul Apărării Naționale accelerează procesul de modernizare a sistemelor de apărare antiaeriană, atât prin achiziții noi, cât și prin optimizarea infrastructurii existente.

„După incidentul de azi-noapte, Statul Major al Apărării analizează rearanjarea dispozitivelor de monitorizare și apărare în zona graniței cu Ucraina”, a mai transmis Radu Miruță.

În viziunea oficialului, este în desfășurare un proces continuu de adaptare la noile tipuri de amenințări aeriene, în special cele care implică drone de mică altitudine sau traiectorii imprevizibile.

În urma incidentului, Statul Major al Apărării analizează redistribuirea echipamentelor de supraveghere și apărare în zona de frontieră cu Ucraina.

„Este important ca lucrurile să fie înţelese corect: nicio armată din lume nu poate intercepta resturi de dronă rezultate în urma unor atacuri masive, derulate in orice condiţii de relief, la altitudini mici. Dacă capabilităţile de apărare antiaeriană gândite şi incluse în programul SAFE erau ieri în inventarul Armatei Române, chiar şi în scenariul specific zborului printr-o anumită zonă de relief, la altitudine mică, de azi-noapte, cel mai probabil drona rusească ar fi fost observată şi interceptată”, a spus ministrul Apărării.

Această măsură are ca obiectiv îmbunătățirea timpului de reacție și creșterea densității de monitorizare în sectoarele vulnerabile, unde pot apărea incursiuni aeriene accidentale sau generate de conflictul din regiune.

Ministrul Apărării a atras atenția că, în scenarii de război intens, cu atacuri multiple și altitudini joase, niciun sistem de apărare nu poate garanta interceptarea tuturor obiectelor sau fragmentelor rezultate.

Această realitate este considerată o provocare globală, nu doar națională, în contextul utilizării extinse a dronelor în conflictele moderne.

„În fiecare lună, MApN dezvoltă soluții noi, fie prin achiziții de capabilități, fie prin replanificarea și integrarea diferită a capabilităților existente”, a precizat Miruță.

România menține un dialog constant cu partenerii din NATO și Uniunea Europeană pentru consolidarea securității regionale.

Totodată, ministrul a precizat că este în contact permanent cu Ministerul Afacerilor Externe pentru transmiterea unui mesaj diplomatic ferm în urma incidentului.

„În cadrul MApN, împreună cu aliaţii din NATO şi partenerii din Uniunea Europeană, lucrăm în fiecare zi pentru a anticipa şi gestiona inclusiv cele mai puţin probabile scenarii de risc. Protejarea populaţiei şi a vieţilor omeneşti rămâne prioritatea noastră absolută. Sunt în contact permanent cu colega mea, ministrul Afacerilor Externe, pentru ca Federaţia Rusă să primească un mesaj ferm în urma incidentului de noaptea trecută”, a mai spus ministrul Apărării.

Întrebat de ce drona nu a fost interceptată, Miruță a explicat că aceasta nu a fost detectată de radarele care operează la altitudini mai ridicate. El a precizat că există radare capabile să acopere altitudinile joase, precum și sisteme de apărare antiaeriană de tip Sky Rangers, care pot fi achiziționate sau sunt deja în proces de achiziție prin programul SAFE, fiind concepute exact pentru intervenții împotriva dronelor mici care zboară la joasă altitudine. Potrivit acestuia, zona Galați, dinspre Reni, are un relief care implică diferențe de altitudine, iar drona ar fi pătruns la o altitudine mult mai joasă decât nivelul municipiului.

„Avem radare care pot acoperi aceste altitudini joase, avem sisteme de apărare antieriană, cum sunt Sky Rangers, care sunt comandate sau sunt pregătite spre a fi comandate prin SAFE, care adresează fix acest gen de intervenție cu o dronă de dimensiune mică care zboară la o altitudine joasă. Zona Galați, venind dinspre Reni, este o altitudine joasă, cam cu 65 metri mai jos decât municipiul Galați, acolo unde la intrare a venit această dronă”, a explicat ministrul.

Oficialul a explicat că există o limitare generală în acoperirea radar a zonelor cu altitudine foarte mică, atât în România, cât și la nivel global, ceea ce face dificilă detectarea unor astfel de obiecte.

„Este o limitare de a acoperi cu radar absolut toate zonele cu atitudine foarte mică din România. Și nu e doar în România, limitarea asta este în absolut toată, în toată lumea”, a precizat ministrul Apărării”, a mai spus acesta.

El a mai precizat că în zonă a fost desfășurată o misiune de poliție aeriană de către militari ai armatei britanice, cu participarea a două aeronave Eurofighter pilotate de piloți britanici. Nici acestea și nici radarele militare românești nu au detectat drona, deoarece sistemele de supraveghere aeriană sunt optimizate pentru altitudini mai mari, de peste 300 de metri.

„A fost efectuat misiune de poliție aeriană de militarii Armatei Marii Britanii care desfășoară misiuni. Poliția de aeriană întâlnită în România. Au fost două avioane Eurofighter pilotate de piloții britanici. Nu au văzut pe radar, nici aeronavele Eurofigther, nici pe radarele armatei militare care gestionează spațiul aerian românesc, pentru că radarele militare acoperă spațiul aerian la o atitudine mai mare, de peste 300 m”, a spus Miruță.

Potrivit explicațiilor, drona a zburat sub acest prag, la altitudine joasă, ceea ce a făcut-o dificil de observat. Aceasta ar fi putut fi identificată de radare special amplasate pentru astfel de condiții de relief, însă acestea nu erau disponibile în zona respectivă, fiind utilizate în alte regiuni considerate prioritare.