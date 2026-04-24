Grecia schimbă regulile pentru litoral și limitează intervențiile pe plaje. Decizia vizează protejarea zonelor naturale și controlul dezvoltării turistice.

Autoritățile elene au decis ca 251 de plaje să fie complet închise oricărui tip de construcție, de la șezlonguri și umbrele până la structuri temporare. Măsura vine după ani în care litoralul a fost supus unei presiuni tot mai mari din partea turismului.

Decizia nu este una izolată. În anii anteriori au existat restricții similare pentru alte sute de plaje, inclusiv interzicerea barurilor sau a amenajărilor comerciale în zone considerate sensibile.

Potrivit autorităților, aceste zone au o importanță ecologică ridicată și nu mai pot fi concesionate pentru exploatare turistică.

Pe lângă plajele complet protejate, Grecia a introdus reguli generale mai stricte pentru toate zonele de coastă. Astfel, o mare parte din suprafața plajelor trebuie să rămână liberă, fără șezlonguri sau alte amenajări.

În unele cazuri, cel puțin 70% din plajă trebuie să fie accesibilă publicului, iar în zonele protejate procentul poate ajunge până la 85%.

Pentru verificarea respectării regulilor, autoritățile folosesc drone și aplicații digitale care monitorizează ocuparea spațiului. Operatorii care depășesc limitele pot primi amenzi de până la 3.000 de euro.

În paralel, turiștii sunt încurajați să verifice dacă plajele respectă regulile și să semnaleze eventualele abateri.

Interdicția privind construcțiile pe cele 251 de plaje este legată de extinderea zonelor incluse în rețeaua NATURA 2000 și de politica generală de conservare a ecosistemelor costiere.

Autoritățile încearcă să limiteze efectele turismului de masă, care în ultimii ani a dus la ocuparea excesivă a plajelor, la degradarea mediului și la reducerea accesului liber pentru public.

În același timp, Grecia a început să introducă reguli mai stricte și în alte domenii, de la consumul de resurse până la comportamentul turiștilor, în încercarea de a menține echilibrul între dezvoltarea turismului și protecția mediului.

Noile măsuri vin într-un context în care presiunea asupra litoralului crește constant, iar autoritățile încearcă să evite transformarea plajelor în zone complet comerciale.