În ceea ce privește libertatea de exprimare și presa, raportul arată că aceasta rămâne vulnerabilă, fiind afectată de măsuri legislative și administrative considerate restrictive. Jurnaliștii se confruntă în continuare cu presiuni, amenințări și riscuri de hărțuire, factori care contribuie la extinderea fenomenului de autocenzură și limitează exercitarea liberă a profesiei.

Libertatea de întrunire este, de asemenea, un domeniu problematic, autoritățile fiind criticate pentru acțiuni care pot restrânge dreptul la protest. Printre acestea se numără reglementări formulate vag sau intervenții care afectează desfășurarea liberă a manifestațiilor publice, ceea ce ridică semne de întrebare privind respectarea standardelor democratice.

Raportul semnalează și probleme importante în ceea ce privește condițiile de detenție și cazurile de rele tratamente. Sistemul penitenciar este descris ca având dificultăți structurale, precum supraaglomerarea și condiții precare, iar cazuri de tortură și tratamente inumane sunt raportate în continuare, fără ca acestea să fie întotdeauna investigate eficient.

Un alt aspect evidențiat de Amnesty International este impunitatea, în special în cazul abuzurilor comise de reprezentanți ai statului. Anchetele sunt descrise ca fiind lente, iar rezultatele limitate, ceea ce contribuie la menținerea percepției că astfel de fapte nu sunt sancționate corespunzător.

În domeniul drepturilor sociale și al gestionării refugiaților, Republica Moldova este apreciată pentru eforturile de a primi un număr mare de persoane strămutate, însă raportul subliniază dificultăți în asigurarea unor condiții sustenabile pe termen lung. Accesul la locuințe și servicii rămâne problematic, iar în unele cazuri reducerea centrelor de cazare a afectat persoanele vulnerabile.

Situația din regiunea transnistreană este descrisă ca fiind deosebit de îngrijorătoare, cu restricții severe asupra libertății de exprimare și accesului la informație, ceea ce limitează semnificativ respectarea drepturilor fundamentale în această zonă.

În concluzia raportului, Amnesty International arată că progresele înregistrate sunt limitate în comparație cu anii anteriori, iar multe dintre probleme persistă. În lipsa unor reforme eficiente și a unei responsabilizări reale a instituțiilor, există riscul ca aceste deficiențe să devină cronice și să afecteze încrederea cetățenilor în stat.