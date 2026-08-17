Dunărea, la cote alarmant de mici: Bulgaria ia măsuri speciale pentru centrala nucleară de la Kozlodui

Nivelul Dunării a ajuns să ridice semne de întrebare și în Bulgaria, unde funcționarea centralei nucleare de la Kozlodui este atent monitorizată. Autoritățile bulgare au activat măsuri suplimentare pentru a asigura apa necesară sistemelor centralei, în timp ce specialiștii caută soluții pentru menținerea producției și stabilității energetice regionale.

Centrala nucleară de la Kozlodui funcționează conform programului, însă autoritățile bulgare au luat măsuri suplimentare pentru a răspunde nivelului extraordinar de redus al Dunării. Ministerul Energiei din Bulgaria a anunțat că toate măsurile tehnice și organizatorice necesare sunt în continuare implementate, în contextul condițiilor hidrologice dificile.

Autoritățile au identificat și analizat măsuri preventive suplimentare pentru a asigura funcționarea în condiții normale a centralei. Un grup de lucru înființat la Kozlodui examinează toate opțiunile disponibile, acordând o atenție deosebită instalațiilor stației de pompare de pe malul Dunării.

Echipele tehnice lucrează permanent la soluții pentru optimizarea funcționării pompelor de apă, a sistemelor de răcire ale reactoarelor, a instalației de depozitare a combustibilului uzat și a întregului complex hidraulic. În același timp, funcționarea instalațiilor este monitorizată și controlată în permanență.

Un grup de lucru din cadrul Ministerului Energiei din Bulgaria sprijină activitatea echipelor de la centrala nucleară și coordonează acțiunile instituțiilor implicate. Autoritățile analizează în continuare soluțiile disponibile și pregătesc din timp măsuri suplimentare pentru asigurarea cantităților de apă necesare funcționării centralei.

În prezent, centrala nucleară de la Kozlodui funcționează conform programului. Unitatea este cel mai mare producător de energie electrică din Bulgaria și are un rol esențial în menținerea stabilității sistemelor energetice din țările balcanice.

Ministerul Energiei din Bulgaria a precizat că menține o comunicare permanentă cu miniștrii din Bulgaria și din țările din regiune, precum și cu instituțiile europene. Discuțiile vizează necesitatea unor măsuri coordonate pentru gestionarea situației și asigurarea stabilității energetice regionale.