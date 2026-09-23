Italia revine la energia nucleară după aproape 40 de ani. Ce prevede noua lege?

Italia face un pas spre revenirea la energia nucleară, după aproape patru decenii, printr-o lege aprobată de Senat. Guvernul Meloni urmărește securitatea energetică și obiectivele climatice, creând cadrul pentru reactoare de nouă generație, inclusiv SMR.

La aproape 40 de ani de la dezastrul de la Cernobîl, Italia face un pas important către revenirea la energia nucleară. Senatul de la Roma a acordat miercuri aprobarea finală unei legi care creează cadrul necesar pentru reintroducerea energiei atomice în mixul energetic al țării.

Măsura a fost adoptată de camera superioară a parlamentului cu 81 de voturi „pentru” și 51 „împotrivă”, înregistrându-se șapte abțineri. Decizia reprezintă un pas important în demersul premierului Giorgia Meloni de a consolida securitatea energetică și de a atinge obiectivele climatice, însă construcția unor eventuale noi reactoare rămâne un proiect de viitor, aflat la câțiva ani distanță.

Proiectul de lege fusese aprobat anterior de Camera Deputaților și stabilește un cadru juridic pentru tehnologiile nucleare de nouă generație. Guvernul va avea la dispoziție următoarele 12 luni pentru a elabora decretele de punere în aplicare referitoare la autorizarea reactoarelor, standardele de siguranță, gestionarea deșeurilor și criteriile pentru viitoarele amplasamente.

Votul plasează Italia pe calea reintroducerii energiei nucleare, după ce cetățenii au respins-o de două ori prin referendumuri naționale. Primul referendum a avut loc în urma dezastrului de la Cernobîl din 1986, iar al doilea după accidentul nuclear de la Fukushima, Japonia, din 2011. Gilberto Pichetto Fratin, ministrul mediului și securității energetice, a declarat că votul reprezintă un pas istoric înainte pentru Italia.

„Energia nucleară nu înseamnă o întoarcere în trecut. Atunci când este integrată cu sursele regenerabile, este o tehnologie câștigătoare, capabilă să ofere rezultate extraordinare pentru securitatea noastră energetică.”, a spus el.

Guvernul condus de Meloni susține că reintroducerea energiei nucleare este justificată de creșterea cererii de electricitate, obiectivele climatice și preocupările privind securitatea energetică, accentuate de invazia Rusiei în Ucraina.

În loc să reia utilizarea reactoarelor mari din trecut, guvernul se concentrează pe reactoarele modulare mici (SMR) și pe alte tehnologii avansate. Susținătorii acestora consideră că noile tehnologii ar putea fi mai sigure, mai flexibile și mai rapide de construit.

Legislația adoptată de Senat nu autorizează construcția propriu-zisă a vreunui reactor. Ea creează baza de reglementare necesară înainte ca viitoarele proiecte să poată fi propuse, evaluate și aprobate.

Italia s-a numărat cândva printre pionierii energiei nucleare din Europa și a operat patru reactoare înainte ca un referendum din 1987 să pună capăt programului. De atunci, țara s-a bazat în mare măsură pe energie importată și a devenit unul dintre cei mai mari consumatori europeni de electricitate produsă de centrale nucleare din țările vecine.

Guvernul estimează că cererea de energie electrică ar putea crește semnificativ în anii următori, pe măsură ce locuințele, afacerile și transporturile devin tot mai electrificate. În același timp, centrele de date și alte tehnologii mari consumatoare de energie continuă să se extindă.

Inițiativa Italiei survine în contextul unei dezbateri europene mai ample privind rolul energiei nucleare în reducerea emisiilor de carbon și a dependenței de combustibilii fosili importați. Țări precum Franța și Polonia investesc în noi proiecte nucleare sau planifică extinderi majore ale capacităților existente.

Atitudinea publicului din Italia pare să se fi schimbat în ultimii ani. Un sondaj realizat în iunie 2026 de firma de cercetare Only Numbers a arătat că aproximativ 55% dintre italieni susțin centralele nucleare de nouă generație. Sprijinul este cel mai puternic în rândul generațiilor tinere, care nu au amintiri directe legate de dezastrul de la Cernobîl.

Cu toate acestea, înainte ca vreun reactor să poată fi construit în Italia există în continuare obstacole semnificative.

Italia nu dispune încă de un depozit național permanent pentru deșeurile radioactive provenite din programul său nuclear anterior. Acestea sunt stocate în continuare în instalații temporare din întreaga țară. Este de așteptat ca viitoarele proiecte de reactoare, precum și siturile destinate depozitării deșeurilor radioactive, să întâmpine opoziția comunităților locale.

Analiștii din domeniul energiei au pus la îndoială viabilitatea economică a energiei nucleare, invocând costurile ridicate de construcție și lipsa unor proiecte de reactoare modulare mici (SMR) dovedite comercial și operaționale la scară largă în Europa. Estimările din industrie situează costul unui singur SMR de 300 de megawați între 3 și 6 miliarde de euro (3,5 – 7 miliarde de dolari), fără a include cheltuielile suplimentare pentru infrastructură și rețea.

Organizațiile ecologiste Greenpeace Italia, WWF Italia, Kyodo Club și Legambiente au calificat legislația drept o „cutie goală plină de promisiuni false”, care contravine voinței alegătorilor italieni exprimată în referendumurile anterioare.

„Energia nucleară nu rezolvă niciuna dintre numeroasele probleme cu care se confruntă în prezent Italia, aflată în mijlocul celei de-a doua crize energetice din ultimii patru ani”, au declarat grupurile într-un comunicat comun.

Michele Governatori, consilier principal pe probleme de energie în cadrul ECCO, un think-tank specializat în climă și energie, a salutat crearea unui cadru de reglementare, dar a precizat că acesta va scoate probabil la iveală interesul scăzut al sectorului privat față de noile proiecte nucleare.

„Existența unui cadru de reglementare este un lucru pozitiv, însă acesta va evidenția și interesul limitat al investitorilor privați pentru tehnologii care, în prezent, fie nu sunt competitive, fie nu sunt încă pregătite pentru implementare, cum este cazul reactoarelor modulare mici (SMR)”, a declarat el.

Governatori a susținut că Italia ar trebui să se concentreze pe măsuri deja disponibile pentru reducerea costurilor energetice și a dependenței de combustibilii fosili. Printre acestea se numără electrificarea, eficiența energetică, energia din surse regenerabile, capacitățile de stocare și modernizarea rețelelor electrice.

Organizațiile ecologiste și partidele de opoziție și-au exprimat deja reticența față de planurile guvernului și ar putea contesta proiectele viitoare după ce vor fi propuse amplasamentele specifice pentru reactoare și pentru depozitarea deșeurilor.