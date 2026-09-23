Exporturile de ovine ale României ar putea fi reluate până la sfârșitul anului. Când începe vaccinarea?

Exporturile de ovine ale României ar putea fi deblocate până la sfârșitul anului, după o amplă campanie de vaccinare. ANSVSA începe imunizarea în jurul datei de 1 octombrie, la nivel național pentru variolă și în Constanța și Tulcea pentru pesta micilor rumegătoare, măsura fiind necesară pentru reluarea exporturilor.

Exporturile de ovine ale României ar putea fi reluate până la sfârșitul anului, în condițiile în care campania națională de vaccinare va începe în jurul datei de 1 octombrie. Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Bociu, estimează că vaccinarea ar putea fi finalizată în 30-45 de zile.

Bociu a explicat că, dacă vaccinurile vor ajunge mai devreme, în jurul datelor de 27-28 septembrie, vaccinarea ar putea începe imediat, fără a fi necesară așteptarea datei de 1 octombrie. El consideră că rapiditatea cu care se va desfășura campania și transmiterea unor informații corecte către populație vor contribui la deblocarea exporturilor.

După finalizarea vaccinării la nivel național, România va fi auditată de reprezentanții Comisiei Europene, iar șeful ANSVSA estimează că, în urma acestei proceduri, exporturile ar putea fi reluate până la sfârșitul anului.

Vaccinarea împotriva variolei ovinelor și caprinelor se va desfășura la nivelul întregii țări, în timp ce în județele Constanța și Tulcea va fi efectuată și vaccinarea împotriva pestei micilor rumegătoare (PMR).

ANSVSA dispune în prezent de aproximativ 1,3 milioane de doze de vaccin acordate gratuit de Comisia Europeană, însă necesarul total este estimat la aproximativ 11 milioane de doze, cea mai mare parte fiind destinată vaccinării împotriva variolei ovinelor și caprinelor.

Campania de vaccinare va fi gratuită pentru fermieri, costurile urmând să fie suportate de stat. Potrivit lui Bociu, autoritățile române au solicitat Comisiei Europene suplimentarea cantității de vaccin gratuit și au cerut sprijin și Organizației Mondiale a Sănătății pentru obținerea unor doze suplimentare.

În paralel, ANSVSA și Ministerul Agriculturii caută soluții pentru achiziționarea rapidă a vaccinurilor necesare direct de la guvernele statelor producătoare. Autoritățile urmăresc ca achizițiile să fie realizate la cel mai mic preț posibil și să fie eliminați intermediarii.

Potrivit estimărilor ANSVSA, o doză de vaccin costă în prezent sub un leu. România nu poate produce încă acest vaccin pe plan intern.

Totodată, autoritățile discută cu Comisia Europeană posibilitatea acordării unui grant care să acopere aproximativ 30% din costurile campaniei de vaccinare. Fondurile pentru achiziția dozelor vor proveni de la bugetul de stat, iar aproximativ o treime din cheltuieli ar putea fi acoperite prin sprijin european.

România a solicitat oficial Comisiei Europene transmiterea celor 1,3 milioane de doze acordate gratuit, iar acestea ar urma să ajungă în țară în maximum 10 zile de la solicitare. Autoritățile încearcă să suplimenteze cantitatea necesară și prin achiziții din alte surse, inclusiv prin solicitarea sprijinului altor state.

Pentru județele Constanța și Tulcea, campania de vaccinare ar urma să înceapă în jurul datei de 1 octombrie, iar ANSVSA estimează că toate animalele din cele două județe ar putea fi vaccinate în maximum trei-patru săptămâni.

Abordarea diferențiată a fost aleasă pentru a permite continuarea exporturilor de animale vii și carcase către țările din Orientul Mijlociu. În cele două județe din Dobrogea se va realiza vaccinarea împotriva PMR și VOC, în timp ce în restul țării va fi administrat exclusiv vaccinul împotriva Variolei Ovine și Caprine.

Potrivit ANSVSA, această strategie are rolul de a menține restul teritoriului României cu statutul oficial de liber de PMR, protejând astfel acordurile comerciale tradiționale și livrările de animale din zonele neafectate.

Reluarea exporturilor este considerată esențială pentru sectorul ovin, în condițiile în care România și-a extins în ultimii ani piețele externe. Algeria a cumpărat în acest an din România aproximativ 630.000 de ovine și peste 150.000 de carcase, iar Marocul a achiziționat în ultimii ani sute de mii de ovine vii și carcase. Tunisia reprezintă, de asemenea, o piață nouă pentru România.

Bociu a precizat că, potrivit informațiilor disponibile autorităților, nu a fost identificată până în prezent nicio țară din Orientul Mijlociu sau altă țară terță care să nu accepte animale vaccinate.

ANSVSA a reușit, potrivit autorității, să securizeze acorduri bilaterale cu șase piețe terțe importante: Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. Deoarece aceste state nu sunt supuse normelor interne ale Uniunii Europene privind tranzitul terestru, exporturile de animale vii s-ar putea relua, după implementarea planului de vaccinare, prin coridoare logistice maritime și aeriene directe.

Autoritatea nu anticipează probleme în privința personalului necesar pentru campania de vaccinare. Acțiunea va fi realizată împreună cu medicii veterinari concesionari, iar în cazul în care numărul acestora nu va fi suficient, ANSVSA va putea detașa personal din direcțiile sanitare veterinare, laboratoare și chiar de la sediul central al instituției.

„Dacă ar depinde de mine, mi-aş dori ca de ieri să se reia exporturile. Eu am dat un termen de 1 octombrie, data la care începem să vaccinăm, dar dacă vaccinurile vin pe 27, pe 28 vom începe vaccinarea. (…) Cu cât ne mişcăm mai rapid cu toţii la nivel naţional, cu cât informaţiile care sunt transmise către opinia publică sunt cele corecte, credeţi-mă că vom reuşi să facem paşi importanţi pentru deblocarea acestor exporturi. În momentul în care vom finaliza vaccinarea la nivel naţional, vom fi auditaţi de către reprezentanţii Comisiei Europene şi sunt convins că se vor debloca exporturile. (…) Consider că până la sfârşitul anului vom putea debloca aceste exporturi. Toată această campanie de vaccinare va fi gratuită din partea statului român. Fermierii nu vor suporta niciun cost pentru această vaccinare. În momentul de faţă avem un 1,3 milioane de doze de vaccin gratuit. Nu vă ascund faptul că am discutat cu experţii de la DG Sante şi am rugat să ne dea cât mai mult vaccin gratuit. Poate avem o surpriză să ne trezim cu mai mult vaccin de cât ne-am dori. Colegul meu a discutat astăzi cu reprezentanţi ai Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi a adresat această solicitare, dacă ne pot pune la dispoziţie un vaccin gratuit. În momentul de faţă împreună cu domnul ministru căutăm cele mai bune variante, cele mai rapide variante, tocmai de aceea mergem pe varianta de la Guvern la Guvern, pentru a le aduce în România cât mai curând. Să nu creadă cineva că deja se va face un business din asta. Credeţi-ne că vom obţine cele mai mici preţuri existente la nivel mondial pentru acest vaccin şi nu vom lăsa intermediarii să-şi facă de cap, deşi alţii îşi fac calcule. Nu. Vaccinul va ajunge în România la cel mai mic preţ posibil din lume. Comisia Europeană, din discuţiile purtate, ne vor susţine cu un grant de 30%. Este o altă veste bună pe care o dau în premieră. Sunt discuţii să avem un grant de 30% din toate aceste costuri. Credeţi-ne că se fac eforturi colective de a găsi cele mai bune soluţii pentru România, de a putea ieşi cât mai repede din această situaţie. 100% avem medici concesionari şi dacă nu sunt suficienţi, pentru că este o stare de urgenţă pentru noi, în toată România, dacă va fi nevoie, voi disloca medicii veterinari din direcţiile sanitare veterinare, din laboratoare, de la ANSVSA, cu mine în frunte, vom merge şi vom efectua aceste manopere de vaccinare. Suntem medici veterinari şi unii dintre nori au crescut în coteţ”, a spus Bociu.

Planul de Acțiune pentru deblocarea exporturilor de ovine, elaborat în urma consultărilor și recomandărilor experților europeni din cadrul EuVET, a fost aprobat la nivel european. Implementarea acestuia reprezintă o condiție pentru reluarea și stabilizarea exporturilor de animale.

Planul prevede vaccinarea împotriva PMR exclusiv în județele Constanța și Tulcea, considerate arealul de risc din Dobrogea, și vaccinarea împotriva Variolei Ovine și Caprine la nivelul întregii țări.

ANSVSA precizează că măsurile nu afectează schimburile comerciale cu carne, carcase, lapte și produse lactate provenite din zonele libere, iar unitățile de abatorizare și procesare își pot desfășura activitatea fără restricții.

Potrivit autorității, aproximativ 19.000 de ovine au fost sacrificate până în prezent, cu respectarea normelor naționale și europene și în scopul prevenirii răspândirii PMR și VOC. Numărul reprezintă aproximativ 0,13% din efectivul total estimat la nivel național.

Alexandru Bociu estimează că vaccinarea la nivelul întregii țări va dura aproximativ o lună, după care este necesară o perioadă de 21 de zile pentru imunizare. În aceste condiții, președintele ANSVSA consideră că exporturile de ovine ar putea fi reluate până la sfârșitul anului.