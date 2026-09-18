Comisia Europeană dă undă verde planului României. Exporturile de ovine și caprine ar putea fi reluate

Comisia Europeană a aprobat Planul de Acțiune propus de România pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine, a anunțat Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Strategia presupune aplicarea unor scheme diferite de vaccinare în funcție de riscul epidemiologic, iar România va primi gratuit 1,3 milioane de doze. Autoritatea precizează că exporturile de carcase, lapte și produse lactate nu sunt afectate.

Documentul elaborat de specialiștii ANSVSA a primit acordul tuturor celor 27 de reprezentanți ai statelor membre în comitetul de specialitate al Comisiei Europene.

Potrivit autorității, aprobarea reprezintă o etapă necesară pentru reevaluarea statutului epidemiologic al României și, ulterior, pentru reluarea exporturilor de ovine și caprine.

Următorul pas va fi adoptarea de către Comisia Europeană a unei noi decizii oficiale. Actul va trebui să stabilească statutul special de vaccinare pentru județele considerate cu risc ridicat și să recunoască restul teritoriului național ca fiind liber de boală.

Ulterior vor putea fi activate acordurile comerciale cu statele din afara Uniunii Europene, după validarea condițiilor sanitar-veterinare de către țările de destinație, și va putea începe efectiv campania de vaccinare.

ANSVSA anunță că România a încheiat deja acorduri pentru exporturile realizate în condițiile aplicării schemei complete de vaccinare cu șase țări: Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia.

„România a anticipat aceste rigori tehnice și a securizat din timp piețele externe strategice. Până în prezent, țara noastră a semnat deja șase tratate internaționale pentru export în condiții de vaccinare cu parteneri comerciali de importanță majoră: Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. În paralel, alte șapte acorduri similare se află în curs de negociere avansată, garantând un spectru larg de debușee comerciale imediat ce noul statut epidemiologic devine activ”, arată ANSVSA.

Alte șapte acorduri de acest tip se află, potrivit instituției, într-un stadiu avansat al negocierilor.

Planul aprobat prevede aplicarea vaccinării în funcție de situația epidemiologică din fiecare zonă.

În județele Tulcea și Constanța, considerate zone cu risc maxim, animalele vor fi imunizate atât împotriva Pestei Micilor Rumegătoare (PMR), cât și împotriva Variolei Ovine și Caprine (VOC).

Ovinele și caprinele provenite din această zonă vor putea fi exportate numai către țări terțe care acceptă în mod explicit animale provenite din teritorii în care se efectuează vaccinarea.

Pentru restul României este prevăzută numai vaccinarea împotriva Variolei Ovine și Caprine. Prin această diferențiere, autoritățile urmăresc menținerea statutului de teritoriu liber de PMR pentru celelalte zone ale țării și protejarea fluxurilor comerciale existente.

Comisia Europeană va pune la dispoziția României 1,3 milioane de doze de vaccin. Potrivit ANSVSA, toate vor fi administrate gratuit, astfel încât crescătorii de animale nu vor suporta costurile imunizării.

Autoritatea precizează că rămân active și mecanismele guvernamentale de compensare destinate fermierilor afectați direct de focare și care trebuie să își repopuleze exploatațiile.

Până când noua decizie europeană va fi publicată și campania de vaccinare va începe oficial, Direcțiile Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, împreună cu structurile Ministerului Afacerilor Interne, vor intensifica verificările în trafic și în exploatațiile de animale.

„Până la publicarea noii decizii europene și începerea oficială a vaccinării, structurile teritoriale (DSVSA), în strânsă colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne, vor intensifica controalele rutiere și în exploatații. ANSVSA avertizează ferm că mișcările clandestine de animale și comerțul ilegal subminează direct eforturile tehnice și diplomatice și pot bloca sau amâna adoptarea noii decizii de către Comisia Europeană”, precizează instituția.

Autoritatea mai transmite că, în 2026, aproximativ 19.000 de ovine au fost sacrificate în cadrul măsurilor pentru limitarea răspândirii PMR și VOC. Potrivit datelor comunicate de instituție, acestea reprezintă aproximativ 0,13% din efectivul total estimat la nivel național.

ANSVSA subliniază că măsurile prevăzute în planul aprobat la nivel european nu afectează exporturile românești de carcase, lapte sau produse din lapte.