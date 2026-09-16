Despăgubiri pentru crescătorii de animale. Tánczos Barna: Banii trebuie plătiți imediat în aceste cazuri

Autoritățile lucrează simultan la planurile privind vaccinarea animalelor, la negocierile pentru flexibilizarea legislației europene și la discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene, a declarat ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna. Oficialul a explicat și în ce condiții pot primi despăgubiri crescătorii care au pierdut animale și a vorbit despre o posibilă procedură mai rapidă de acordare a banilor.

În ceea ce privește fermierii care au pierdut animale și așteaptă despăgubiri, Tánczos Barna a precizat că procedura nu este gestionată direct de Ministerul Agriculturii. Responsabilitatea revine Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Ministrul a arătat că există inclusiv litigii legate de intervențiile realizate în anii 2024 și 2025. În unele situații, crescătorii au fost despăgubiți, în timp ce în altele plata nu a fost făcută. Pentru cazurile care au ajuns deja în instanță, autoritățile nu mai pot interveni în procedură, potrivit explicațiilor sale.

Tánczos Barna consideră însă că fermierii care au exploatațiile în regulă și evidențe corecte ar trebui să își primească rapid despăgubirile.

„Cel care are o exploatație bine îngrijită, are datele statistice corect ținute, are animalele intrate, ieșite, toate cum trebuie, trebuie să primească despăgubirea imediat”, a afirmat Tánczos Barna.

Ministrul a atras atenția că situația este diferită atunci când apar neconcordanțe între numărul animalelor înregistrate oficial și cel pentru care sunt cerute despăgubiri. El a dat exemplul unei exploatații în evidențele căreia figurează 500 de oi, dar pentru care sunt solicitate despăgubiri pentru 1.000 de animale. O asemenea situație, a spus Tánczos Barna, „nu se poate trece cu vederea”.

Ministrul interimar al Agriculturii a vorbit și despre simplificarea mecanismului prin care sunt acordate despăgubirile, astfel încât fermierii să nu mai fie nevoiți să aștepte perioade îndelungate până la alocarea banilor.

În acest context, Tánczos Barna a indicat proiectul de lege referitor la despăgubirile acordate crescătorilor de porci. Propunerea sa este ca fondurile necesare să poată fi asigurate direct din Fondul de rezervă al Guvernului, fără ca plata să mai depindă de o rectificare bugetară.

Potrivit ministrului, proiectul a fost votat din nou miercuri de Senat, după reexaminare, iar următorul pas este dezbaterea în Camera Deputaților.

În paralel, autoritățile continuă pregătirea planurilor privind vaccinarea animalelor și negocierile pentru flexibilizarea regulilor europene, discuțiile fiind purtate și cu reprezentanții Comisiei Europene.