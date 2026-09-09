Record în lumea crescătorilor de bovine. De ce s-a plătit o avere pentru acest taur Angus

Un taur Angus în vârstă de 19 luni a fost cumpărat cu 420.000 de dolari australieni și a stabilit un nou record național. Exemplarul Millah Murrah Wyatt W50 a fost adjudecat la o licitație desfășurată în apropiere de Bathurst, în statul australian New South Wales. Valoarea animalului este determinată în special de profilul său genetic și de potențialul de reproducție. Materialul seminal ar putea aduce proprietarilor venituri de milioane de dolari.

Taurul Angus Millah Murrah Wyatt W50 a devenit unul dintre cele mai scumpe exemplare de reproducție vândute vreodată în Australia, după ce prețul său a ajuns la 420.000 de dolari australieni. Tranzacția a avut loc în cadrul licitației anuale organizate de Millah Murrah Angus, în apropierea orașului Bathurst, potrivit publicației abc.net.au.

Suma plătită pentru animalul de numai 19 luni a depășit recordul australian anterior stabilit în cazul unui taur de carne. Acesta fusese vândut cu 360.000 de dolari australieni.

Noul record reflectă interesul tot mai ridicat al crescătorilor pentru exemplarele cu genetică de elită, capabile să transmită caracteristici valoroase unui număr mare de descendenți.

Wyatt W50 a fost prezentat în ring ca lotul numărul 4, iar interesul cumpărătorilor a transformat licitația într-o competiție intensă pentru adjudecarea animalului.

Oferta câștigătoare, în valoare de 420.000 de dolari australieni, a fost depusă de Gundungarra Angus, o fermă specializată în reproducerea bovinelor, situată în New South Wales.

Presa australiană a relatat că numeroși participanți au considerat exemplarul unul excepțional, datorită combinației dintre profilul genetic și caracteristicile sale fizice.

Vânzarea are și o semnificație personală pentru familia Thompson, proprietara Millah Murrah Angus. Wyatt W50 poartă numele lui Wyatt Thompson, fondatorul fermei.

Prețul unui taur destinat reproducției nu este calculat exclusiv în funcție de aspectul fizic sau de performanțele individuale ale animalului. Investiția vizează în primul rând calitățile genetice care pot fi transmise viitoarelor generații de bovine.

Ross Thompson, proprietarul Millah Murrah Angus, a arătat că Wyatt W50 întrunește mai multe caracteristici considerate esențiale în programele moderne de ameliorare a bovinelor de carne:

ușurință la fătare;

rezultate foarte bune de creștere;

structură corporală și conformație deosebite;

date genetice solide;

temperament bun;

pedigree valoros și diversificat.

Prin această achiziție, cumpărătorul a investit în capacitatea taurului de a influența genetic sute sau chiar mii de viitori descendenți, nu doar în valoarea individuală a animalului.

Prețul achitat la licitație reprezintă numai una dintre componentele valorii economice pe care o poate avea un taur de reproducție din categoria exemplarelor de elită.

Millah Murrah Angus și-a păstrat o participație de 20% în Wyatt W50. Ferma intenționează să exploateze, alături de noul proprietar, cererea pentru materialul seminal provenit de la acest exemplar.

Interesul pentru genetica taurului a apărut deja atât în Australia, cât și pe piețe externe importante, printre care Canada și Statele Unite. Potrivit estimărilor realizate de crescători, comercializarea materialului seminal ar putea produce venituri de ordinul milioanelor de dolari.

Reproducerea asistată și însămânțarea artificială permit ca trăsăturile unui singur animal valoros să fie transmise unui număr foarte mare de descendenți. Această posibilitate explică valoarea economică ridicată atribuită geneticii bovine moderne.

Pentru protejarea investiției, crescătorii au conservat deja aproximativ 250 de doze de material seminal. Măsura permite păstrarea și folosirea profilului genetic al taurului inclusiv în situația producerii unui eveniment neprevăzut.

Vânzarea lui Wyatt W50 s-a produs la doar câteva luni după o altă tranzacție importantă în sectorul australian al bovinelor Angus.

În februarie 2026, taurul Granite Ridge Velocity V42 a fost cumpărat cu 235.000 de dolari australieni. Suma a reprezentat atunci un record pentru statul South Australia.

Animalul a atras atenția crescătorilor prin asocierea dintre aspectul fizic, conformația corporală și potențialul genetic.

Cele două tranzacții indică valoarea financiară dobândită de genetica bovină performantă și rolul tot mai important al programelor de selecție în industria internațională a cărnii de vită.

Deși a stabilit un record în Australia, Wyatt W50 nu deține titlul de cel mai scump taur vândut la nivel mondial.

Recordul prezentat pentru un taur adjudecat într-o licitație publică îi aparține lui SAV America 8018, un exemplar din aceeași rasă Angus despre care Revista Ferma a relatat anterior.

SAV America 8018 a fost cumpărat în februarie 2019 pentru 1,51 milioane de dolari americani. Tranzacția l-a transformat într-un reper al valorii pe care genetica de elită o poate atinge în sectorul bovinelor de carne.

Taurul s-a evidențiat prin ritmul excepțional de creștere, indicii genetici superiori și genealogia considerată deosebit de valoroasă. Prin însămânțare artificială, aceste caracteristici pot fi transmise unui număr foarte mare de descendenți, iar investiția inițială poate produce venituri pe termen lung.

În zootehnia modernă, exemplarele valoroase nu sunt evaluate numai în funcție de greutate sau de producția obținută direct de la animal. O parte importantă a prețului este stabilită pe baza caracteristicilor genetice care pot fi transmise generațiilor următoare.

Pentru fermele specializate, cumpărarea unui taur cu performanțe genetice superioare reprezintă o investiție pe termen lung. Animalul poate contribui la îmbunătățirea întregului efectiv și poate genera venituri prin comercializarea materialului genetic.

Prețul de 420.000 de dolari australieni plătit pentru Wyatt W50 arată nivelul la care poate ajunge competiția dintre crescători atunci când este scos la licitație un exemplar considerat aproape „pachetul complet” al geneticii Angus.