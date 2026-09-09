Au cumpărat vacanțe care nu existau. Patru percheziții au loc la o firmă de turism

Mai multe persoane ar fi plătit pentru vacanțe fictive comercializate de o firmă de turism din județul Mureș. Polițiștii efectuează miercuri, 9 septembrie 2026, patru percheziții domiciliare. Acțiunea se desfășoară într-un dosar penal pentru înșelăciune. Anchetatorii verifică activitatea reprezentanților societății comerciale.

Vacanțele fictive comercializate de societatea vizată ar fi fost prezentate clienților drept pachete turistice reale, determinând mai multe persoane să plătească pentru servicii de care nu ar fi beneficiat. Din cercetările efectuate până în prezent rezultă că reprezentanții firmei din Mureș ar fi indus în eroare mai mulți clienți.

Ancheta vizează împrejurările în care au fost promovate și vândute pachetele turistice, precum și activitatea persoanelor implicate în administrarea societății comerciale.

Polițiștii pun în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară în județul Mureș, pentru documentarea presupusei activități infracționale. În timpul verificărilor, anchetatorii urmăresc să identifice și să ridice probe relevante pentru dosar.

Acțiunea este desfășurată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

Cercetările se desfășoară sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș. Dosarul penal privește săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

La percheziții participă și polițiști ai Serviciului Criminalistic, alături de luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Mureș.