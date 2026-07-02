Percheziții într-un dosar de înșelăciune imobiliară în Brașov. Prejudiciul este estimat la 3 milioane de lei

Polițiștii din Brașov au efectuat nouă percheziții într-un dosar care vizează infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare a banilor. Anchetatorii susțin că mai multe persoane ar fi promis spre vânzare aceleași locuințe către mai mulți cumpărători, fără ca vreuna dintre victime să intre în posesia imobilelor.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au desfășurat, miercuri, nouă percheziții într-un dosar penal privind infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare a banilor.

Potrivit IPJ Brașov, ancheta vizează activități desfășurate în perioada 2024-2026, prin care mai multe persoane ar fi fost induse în eroare prin promisiunea vânzării unor imobile nou construite, de tip duplex, situate în județul Brașov.

Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că aceleași imobile ar fi fost promise spre vânzare către mai multe persoane, fără ca acestea să fie construite sau predate beneficiarilor. În urma acestor fapte ar fi fost creat un prejudiciu estimat la aproximativ 3 milioane de lei.

Până în acest moment, anchetatorii au identificat 10 persoane vătămate.

„Cauza are ca obiect activităţi infracţionale desfăşurate în perioada 2024-2026, prin care mai multe persoane ar fi fost induse în eroare cu privire la promisiunea vânzării unor imobile nou-construite, de tip duplex, situate în judeţul Braşov, de către persoanele cercetate. Astfel, din cercetările efectuate până în prezent, a rezultat faptul că aceleaşi imobile ar fi fost promise spre vânzare către mai multe persoane, fără ca acestea să fie edificate sau predate beneficiarilor, fiind astfel creat un prejudiciu de aproximativ 3 milioane de lei, în dauna a 10 persoane vătămate, identificate până la acest moment”, a precizat IPJ Braşov.

Conform Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, cercetările vizează și modul în care o parte din sumele de bani obținute în urma activităților infracționale, estimate la aproximativ 500.000 de lei, ar fi fost supuse unui proces de disimulare a provenienței.

Potrivit anchetatorilor, banii ar fi fost folosiți pentru achiziționarea unor terenuri pe numele altor persoane. Acestea ar fi fost ulterior implicate în noi activități infracționale prin același mod de operare.

Perchezițiile au loc la domiciliile, sediile și punctele de lucru ale persoanelor vizate de anchetă.

La finalul descinderilor, polițiștii vor pune în executare cinci mandate de aducere, în vederea continuării cercetărilor în acest dosar.