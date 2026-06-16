Percheziții de amploare în România: ce se ascunde în spatele livrărilor la domiciliu

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a declanșat marți o amplă serie de percheziții într-un dosar care vizează suspiciuni de evaziune fiscală în domeniul livrărilor de mâncare prin platforme online. Acțiunile au loc simultan în mai multe zone ale țării și implică zeci de locații.

Ancheta se concentrează pe activitatea unor societăți comerciale suspectate că ar fi prejudiciat statul cu sume importante. În total, sunt vizate persoane fizice și sedii de firme.

Procurorii DNA au efectuat 48 de percheziții pe raza județelor Timiș, Constanța, Bacău, Iași, Argeș, Caraș-Severin, Hunedoara și municipiului București. Acțiunile au vizat atât locuințe ale unor persoane fizice, cât și sedii sau puncte de lucru ale unor societăți comerciale.

Ancheta este coordonată de Serviciul Teritorial Timișoara și privește suspiciuni de evaziune fiscală desfășurată în perioada 2023 – prezent. Procurorii verifică modul în care au fost derulate activități comerciale în sectorul livrărilor prin platforme online.

Prejudiciul estimat de anchetatori depășește 50 de milioane de lei. Investigațiile sunt în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească întreaga dimensiune a mecanismului financiar.

Potrivit datelor din anchetă, mai multe firme și reprezentanți ai acestora sunt suspectați că ar fi utilizat mecanisme de evitare a taxelor. În centrul verificărilor se află activitatea de curierat și livrare a comenzilor prin platforme digitale.

Procurorii analizează posibile facturi fictive și tranzacții înregistrate prin intermediul unor societăți despre care există suspiciuni că nu desfășurau activități reale. De asemenea, sunt verificate fluxuri financiare care ar fi fost direcționate prin firme interpuse.

În comunicatul transmis de anchetatori se precizează:

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Timişoara efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în perioada 2023 – prezent, a unor infracţiuni de evaziune fiscală, de către mai multe societăţi comerciale şi reprezentanţi ai acestora, în legătură cu activitatea de prestări servicii în domeniul curieratului (livrarea comenzilor prin intermediul platformelor on-line), prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la peste 50 de milioane de lei”.

Datele din dosar indică faptul că activitatea vizată este legată de livrarea comenzilor de mâncare și produse comandate prin platforme online. Ancheta urmărește modul în care au fost înregistrate veniturile și relațiile contractuale dintre firme și personalul implicat.

Sunt verificate inclusiv situații în care contractele nu ar fi fost înregistrate în evidențele oficiale. Procurorii analizează dacă au fost folosite structuri comerciale multiple pentru a fragmenta activitatea economică. Se investighează și posibile practici prin care obligațiile fiscale ar fi fost diminuate prin raportări incomplete sau neconforme.

Informațiile din anchetă indică existența unui număr mare de societăți comerciale implicate în activitate. Unele dintre acestea ar fi fost create pentru a facilita circulația sumelor de bani. Potrivit Opinia Timișoarei, persoanele vizate ar fi înființat peste 100 de firme prin care ar fi fost transferate sume importante pentru a îngreuna trasabilitatea fondurilor.

Tot sursa menționează că în contabilitate ar fi fost introduse facturi considerate fictive, emise de entități fără activitate reală. În același timp, unele persoane implicate în livrări nu ar fi fost înregistrate oficial. Se estimează că numărul curierilor implicați în activitate ar fi de ordinul miilor, potrivit acelorași informații vehiculate în spațiul public.

Ancheta DNA continuă în mai multe județe, iar procurorii urmează să stabilească eventualele responsabilități individuale. Sunt analizate documente contabile, contracte și fluxuri financiare.

Dimensiunea dosarului este susținută de numărul mare de locații vizate și de complexitatea relațiilor comerciale investigate. Verificările includ atât firmele, cât și persoanele fizice implicate în activitățile de livrare.

Autoritățile nu au comunicat, deocamdată, alte măsuri procesuale în acest caz. Ancheta rămâne deschisă, iar datele colectate urmează să fie coroborate în etapele următoare ale procedurii judiciare.