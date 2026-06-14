Dosare penale și expulzări pentru propaganda de război în Republica Moldova. Autoritățile au început să acționeze împotriva influencerilor pro-ruși

Autoritățile din Republica Moldova intensifică măsurile împotriva persoanelor acuzate că promovează războiul, incită la ură sau susțin agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Mai multe cazuri recente au atras atenția opiniei publice, iar instituțiile de forță transmit că astfel de acțiuni pot avea consecințe penale.

Potrivit unei analize publicate de Deutsche Welle, cetățenii străini implicați în astfel de activități riscă expulzarea, iar cetățenii moldoveni se pot confrunta cu dosare penale și pedepse cu închisoarea.

Unul dintre cele mai mediatizate cazuri este cel al unui influencer moldovean stabilit în Germania, cunoscut în mediul online sub numele „Baba Galea, Nu vreau să tac”. Acesta are sute de mii de urmăritori și este acuzat că, în transmisiunile sale live, a promovat propaganda de război și a făcut apeluri prin care îi cerea președintelui rus Vladimir Putin să atace Republica Moldova și Europa cu rachete „Oreshnik”.

Poliția Republicii Moldova a publicat imagini cu momentul în care luptătorii Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger” au intervenit și l-au reținut chiar la punctul de trecere a frontierei.

Autoritățile îl cercetează pentru propagandă de război și alimentarea urii, infracțiuni pentru care riscă până la șase ani de închisoare.

Ulterior, acesta a fost eliberat și este cercetat în libertate. După eliberare, influencerul a publicat un videoclip în care a afirmat că a înțeles multe lucruri în urma incidentului, a recunoscut că a greșit și a transmis că legea trebuie respectată. Potrivit unor juriști citați în analiză, această atitudine ar fi putut reprezenta o circumstanță atenuantă în evaluarea măsurilor preventive.

Reținerea influencerului a generat reacții împărțite în Republica Moldova. O parte dintre comentatori au acuzat autoritățile și au susținut că este vorba despre o limitare a libertății de exprimare și despre utilizarea resurselor statului împotriva persoanelor care exprimă opinii diferite de cele ale guvernării.

Alții au apreciat intervenția poliției, argumentând că libertatea de exprimare nu poate justifica apelurile la atacuri militare împotriva Republicii Moldova.

Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a declarat că esențială este reacția autorităților și faptul că acestea transmit un semnal clar celor care promovează astfel de mesaje în spațiul public. El a subliniat că fiecare persoană trebuie să fie conștientă de responsabilitatea cuvintelor și ideilor pe care le promovează online.

Un alt dosar vizează activitatea lui Alexei Petrovici, cunoscut pe rețelele sociale sub numele „Soldatul Victoriei”. Potrivit expertului în securitate Andrei Curăraru, Petrovici ocupă mai multe funcții în organizații ale comunității ruse din Republica Moldova și este implicat în structuri care promovează narative apropiate de Federația Rusă.

Acesta a participat la numeroase evenimente publice alături de liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon.

Partidul Socialiștilor a criticat măsurile luate de autorități și a calificat ancheta drept o răfuială politică. Formațiunea susține că instituțiile statului încearcă să reducă la tăcere lideri civici influenți și contestă măsurile dispuse în cadrul investigației, inclusiv interceptarea comunicațiilor și confiscarea unor dispozitive electronice.

Petrovici a acuzat în repetate rânduri autoritățile de la Chișinău de rusofobie și a susținut că identitatea și cultura rusă ar fi discriminate în Republica Moldova. De asemenea, el a criticat cooperarea dintre Republica Moldova și România, precum și apropierea Chișinăului de structurile occidentale.

La rândul său, acesta a declarat că activitatea sa nu a urmărit promovarea războiului și că mesajele sale au fost interpretate greșit.

Potrivit analizei Deutsche Welle, instituțiile de forță și organele judiciare din Republica Moldova gestionează în prezent mai multe dosare în care activitatea desfășurată în mediul online este analizată din perspectiva infracțiunilor de extremism, incitare la ură, propagandă a războiului sau promovare a violenței.

Un alt caz important este cel al lui Alexandr Kalinin, liderul unui partid politic acuzat că strângea fonduri pentru armata rusă implicată în războiul din Ucraina.

Președinta Maia Sandu i-a retras cetățenia Republicii Moldova, iar formațiunea politică pe care o conducea a fost dizolvată. Kalinin este cercetat pentru propagandă de război și figurează pe listele de sancțiuni ale Uniunii Europene și Canadei.

Conform legislației Republicii Moldova, cetățenia poate fi retrasă persoanelor care săvârșesc fapte deosebit de grave și care aduc prejudicii esențiale statului. Acțiunile recente ale autorităților arată o abordare tot mai fermă față de cazurile în care discursul public depășește limitele libertății de exprimare și intră în zona faptelor sancționate de legea penală.