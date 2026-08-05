Pensia minimă în 2026. Cine beneficiază de bani în plus și ce trebuie să știe pensionarii români

Pensia minimă continuă să fie unul dintre cele mai urmărite subiecte pentru pensionarii din România în 2026, în contextul aplicării noii legislații din sistemul public de pensii. Indemnizația socială pentru pensionari se acordă persoanelor ale căror drepturi de pensie sunt sub plafonul minim stabilit de lege. În prezent, nivelul acestui sprijin este de 1.281 de lei pe lună și se acordă automat, fără depunerea unei cereri. Beneficiarii trebuie însă să îndeplinească condițiile prevăzute de legislație.

Pensia minimă nu este o categorie distinctă de pensie, ci reprezintă nivelul minim de venit garantat de stat pentru pensionarii din sistemul public ale căror drepturi calculate pe baza contribuțiilor sunt sub plafonul stabilit prin lege.

Deși este cunoscută frecvent drept „pensie socială” sau „pensie minimă garantată”, denumirea oficială utilizată în legislație este indemnizație socială pentru pensionari. Aceasta nu înlocuiește pensia contributivă și nu modifică punctajul acumulat în timpul activității profesionale. Rolul ei este exclusiv acela de a completa pensiile foarte mici până la nivelul minim garantat de stat.

Mecanismul este aplicat de mai mulți ani și rămâne în vigoare și în 2026, având scopul de a reduce riscul de sărăcie în rândul persoanelor vârstnice.

Una dintre cele mai frecvente întrebări adresate de pensionari vizează valoarea indemnizației sociale în acest an.

În prezent, nivelul minim garantat este de 1.281 de lei pe lună. Statul completează pensiile contributive care se află sub această sumă, astfel încât beneficiarul să încaseze lunar cel puțin 1.281 de lei.

De exemplu, dacă un pensionar are o pensie contributivă de 1.100 de lei, va primi o completare de 181 de lei prin indemnizația socială. În schimb, dacă pensia calculată este de 1.500 de lei, nu mai există dreptul la această completare, deoarece venitul depășește plafonul minim garantat.

Până în acest moment, autoritățile nu au adoptat o nouă majorare a indemnizației sociale în cursul anului 2026, astfel că plafonul de 1.281 de lei rămâne valabil.

Acordarea indemnizației sociale nu se face pentru orice persoană cu venituri reduse, ci exclusiv pentru pensionarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.

Pot beneficia de acest drept:

pensionarii pentru limită de vârstă;

pensionarii de invaliditate;

pensionarii de urmaș,

cu condiția ca pensia stabilită în baza contribuțiilor să fie mai mică decât nivelul minim garantat.

Casa Națională de Pensii Publice verifică automat cuantumul fiecărei pensii și stabilește dacă este necesară acordarea diferenței până la valoarea indemnizației sociale.

Beneficiarii nu trebuie să dovedească lipsa altor venituri și nici să depună documente suplimentare pentru obținerea acestui sprijin.

Legislația stabilește și situațiile în care indemnizația socială nu poate fi acordată.

Nu beneficiază de acest sprijin:

persoanele care nu au dobândit calitatea de pensionar;

persoanele ale căror pensii depășesc plafonul de 1.281 de lei;

persoanele care nu îndeplinesc condițiile legale pentru acordarea unei pensii din sistemul public.

Aceste prevederi sunt importante deoarece indemnizația socială pentru pensionari este adesea confundată cu ajutorul social. Cele două forme de sprijin sunt reglementate prin acte normative diferite și au criterii distincte de acordare.

Acordarea indemnizației sociale se realizează automat, fără ca pensionarii să fie obligați să depună o solicitare la casa teritorială de pensii.

De asemenea, nu este necesară:

completarea unor formulare;

depunerea unei declarații privind veniturile;

solicitarea unei recalculări speciale.

Instituția verifică automat cuantumul pensiei și stabilește dacă persoana are dreptul la diferența până la nivelul minim garantat.

Plata indemnizației se face odată cu pensia, prin aceeași modalitate aleasă de beneficiar, fie prin mandat poștal, fie prin transfer bancar.

Valoarea de 1.281 de lei nu reprezintă o pensie fixă acordată tuturor beneficiarilor.

Mai întâi este calculată pensia contributivă, în funcție de contribuțiile achitate și de punctajul acumulat pe parcursul activității profesionale. Ulterior, se verifică dacă suma rezultată este sub plafonul minim garantat.

În cazul în care pensia contributivă este mai mică de 1.281 de lei, statul achită doar diferența necesară pentru atingerea acestui nivel.

Pensia contributivă și indemnizația socială au baze de calcul diferite și nu trebuie confundate.

Pensia contributivă este stabilită în funcție de perioada lucrată, contribuțiile plătite la sistemul public și punctajul acumulat de fiecare persoană.

Indemnizația socială, în schimb, reprezintă un mecanism de protecție socială prin care statul completează pensiile foarte mici până la plafonul minim garantat.

Astfel, doi pensionari pot încasa aceeași sumă finală de 1.281 de lei, însă situația lor poate fi diferită. Unul poate avea o pensie contributivă apropiată de acest prag, iar altul poate avea o pensie mult mai mică, diferența fiind suportată din bugetul de stat prin acordarea indemnizației sociale.