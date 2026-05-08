Pensionarii cu venituri foarte mici beneficiază în continuare de sprijin din partea statului pentru completarea pensiei până la nivelul indemnizației sociale minime. Potrivit datelor oficiale, 842.773 de pensionari primesc lunar bani în plus pentru a ajunge la pragul minim de 1.281 de lei.

Este vorba despre persoane care au îndeplinit condițiile de pensionare și au acumulat stagiul minim de cotizare de 15 ani, însă pensia calculată pe baza contribuțiilor nu atinge nivelul minim stabilit prin lege. În aceste cazuri, statul completează diferența din bugetul public.

În București, cele mai mari sume suplimentare sunt acordate unor pensionari din Sectorul 5. Potrivit datelor, 20 de pensionari proveniți din fostul sistem de pensii al agricultorilor primesc lunar câte 582 de lei în plus la pensie.

Diferențele dintre sectoarele Capitalei sunt vizibile inclusiv în privința sumelor acordate. În Sectorul 1, de exemplu, 13 pensionari beneficiază de o majorare medie de 538 de lei pentru completarea pensiei până la nivelul minim garantat.

Datele publicate de Casa Națională de Pensii Publice arată că numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a ajuns în martie 2026 la 11.928 de persoane. Față de luna precedentă, au fost înregistrați cu 30 mai mulți beneficiari.

Din total, 7.878 de persoane primesc pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, pe baza contributivității. Restul sumelor sunt acoperite din bugetul de stat, în funcție de legislația specială aplicabilă fiecărei categorii profesionale.

Cei mai numeroși beneficiari sunt pensionarii încadrați în baza Legii 303/2022 privind statutul procurorilor și judecătorilor. În această categorie erau înregistrați 5.823 de beneficiari, dintre care 2.523 aveau pensie din BASS.

Tot această categorie înregistrează și cea mai mare pensie medie de serviciu din România. Potrivit datelor CNPP, pensia medie ajunge la 25.542 de lei, din care 7.544 de lei provin din contributivitate, iar 22.439 de lei sunt suportați din bugetul de stat.

Diferențe importante există și între celelalte categorii de pensionari care beneficiază de pensii de serviciu. În cazul membrilor Corpului diplomatic și consular, 788 de persoane beneficiau de pensii speciale în martie 2026, dintre care 692 aveau componentă contributivă din BASS.

Pensia medie pentru această categorie ajungea la 7.010 lei, iar 3.061 lei reprezentau suma suportată din bugetul de stat.

În cazul funcționarilor publici parlamentari, numărul beneficiarilor era de 870 de persoane. Pensia medie se ridica la 6.225 de lei, dintre care 3.554 de lei erau suportați de la bugetul de stat.

Datele CNPP mai arată că 1.329 de pensionari proveniți din aviația civilă beneficiau de pensii de serviciu. Pensia medie în acest sistem era de 13.123 de lei, iar 8.073 de lei proveneau din bugetul de stat.

Pentru pensionarii proveniți de la Curtea de Conturi, pensia medie ajungea la 10.554 de lei, în timp ce personalul auxiliar din instanțe și parchete primea o pensie medie de 7.249 de lei. În cazul acestei ultime categorii, componenta suportată din bugetul de stat era de 4.461 de lei.

Tabel. Situația principalelor categorii de pensionari și valorile medii ale pensiilor în martie 2026: